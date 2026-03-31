上洋多點佈局發酵 商用空調比家用空調好

上洋今年營運正向。圖為總經理吳國華。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕洗衣與空調家電廠商上洋（6728）總經理吳國華今日指出，去年因天氣不如往年炎熱、颱風又多，導致空調產業壓抑，不過看今年市場有望回溫，上洋商用、家用空調都看成長；洗衣、餐具品牌代理等事業多點佈局，有望陸續發酵。

上洋從洗衣事業起家，目前以空調、商用洗衣兩大事業體為基石持續拓展。其空調事業主要代理日本三菱重工產品，分為家用、商用與冰水機產品線，洗衣除自助洗衣品牌，上拓展高端洗衣，也成立子公司「東洋」 切入B2B洗衣市場。

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此外，上洋也積極佈局新發事業，包含設立空氣美學事務所門市、法國玻璃餐具品牌「Duralex」、自有禮品選物品牌「Heartpicks」，近期也取得三菱化學旗下淨水品牌 Cleansui（三菱可菱水）在台代理權。

吳國華指出，今年天氣有望較去年炎熱、帶動空調產品成長，加上公司始終致力經營經銷商關係與售後服務，商用空調有望持續打入科技業潛力客戶、會較去年好，商用空調則需待初夏（5月至6月）觀察，期望整體空調事業成長10%。

在洗衣部分，除自助洗衣連鎖品牌「SeSA洗衣吧」、高端客戶面向的「RIV精緻洗衣」外，上洋也成立子公司東洋，專注於拓展飯店業等企業客戶。吳國華指出，今年東洋目標打入10家飯店業，也期望打入醫療、無塵衣、特殊布料洗衣；至於自助洗衣則持續拓展海外市場，目前已打入越南、泰國，第二季將拓馬來西亞，今年也預期攻美加。

上洋今年也進一步拓展產品線，代理三菱燃氣發電機。吳國華指出，目前在竹科等產業界詢問度佳，受電子製造業發展帶動、用電量持續上漲，看未來發展正向，儘管中東戰火可能造成天然氣漲價或稀缺，不過因發電機可用十餘年，但最長4年、最短2.5年可回收成本，短期天然氣波動不影響市場拓展。

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