外媒讚台股韌性勝韓股 創2009年來新高！盈利預期亞洲最強勁

彭博報導，台股表現比南韓股市好得多，達到2009年以來的最大幅度，凸顯在中東緊張局勢擾亂市場情況下，台灣股市的相對韌性。（本報資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕彭博31日報導，台灣股市的表現比南韓股市好得多，達到2009年以來的最大幅度，凸顯在中東緊張局勢擾亂市場的情況下，台灣股市的相對韌性。

台灣股市基準指數3月下跌10%，南韓綜合股價指數（KOSPI）暴跌19%。由於本地投資者紛紛湧入台積電等科技股為主的基金，台灣最大的股票型交易所交易基金（ETF）本月有望迎來創紀錄的資金流入。

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台灣股市跌幅較為溫和，也反映出其從今年初到伊朗衝突爆發前漲幅約為22%，而南韓股市則上漲48%，使其成為當時全球表現最佳的股市。

鑑於台灣在全球半導體供應鏈中的關鍵地位，投資者對台灣的整體前景依然持樂觀態度。匯豐控股有限公司將台灣股票評級上調至「中性」，以增加其在亞洲人工智慧領域的投資。

匯豐銀行策略師Herald van der Linde等人週二（31日）在一份報告中寫道：「我們更傾向於將台灣而非南韓作為我們在該地區人工智能相關股票的主要投資標的。」他們認為，台灣的盈利預期仍然是亞洲最強勁的之一。

另一方面，匯豐銀行指出，全球新興市場基金在南韓的持股高度集中，可能導致更多資金外流。

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