台糖慶80歲生日抽獎4/1開跑 消費80元可抽總統套房等好禮

台糖公司慶祝今年八十歲生日，將從四月一日起到六月底舉行民眾購物八十元發票上網登錄，有機會抽中台糖長榮酒店總統套房等好禮。（台糖公司提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕台糖公司慶祝今年80歲生日，今天宣布從4月1日至6月30日舉行「慶80甜蜜好運一路發」抽獎活動。活動期間，民眾只要到台糖營業據點單筆消費滿80元（不限台糖產品），或於全聯、家樂福、7-11等通路買台糖產品滿80元，即可上網登錄發票參加抽獎。

頭獎（1名）可1次獲得5張台糖尊榮住宿券（內含入住長榮酒店總統套房）；另有機會抽中限量「台糖復刻版麻布糖袋立體造型一卡通」，台糖歡迎民眾踴躍參加，一起試手氣、抽好禮。

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台糖表示，本次活動特別以「消費80元」為主軸，呼應台糖80週年慶外，並透過發票登錄與抽獎，邀請民眾在日常生活消費中，感受台糖「甜蜜、分享、永續」的品牌精神。本活動主視覺以復刻麻布糖袋為設計靈感，融入現代元素，展現傳統兼具創新的企業形象，也要喚起民眾對台糖熟悉的經典回憶。

台糖公司慶祝今年八十歲生日。（資料照，台糖公司提供）

活動採雙重抽獎制，第一重「週週抽」拉霸活動，每週抽出80名幸運得主，可獲得限量「台糖復刻版麻布糖袋立體造型一卡通」（共計1040份）；第二重「樂Fun台糖」加碼抽獎，凡登錄第一重活動發票者皆可自動累計參加，頭獎（1名）可1次獲得5張台糖尊榮住宿券，包括長榮酒店（台南）總統套房、台北會館尊榮套房、柳營尖山埤渡假村醉月小樓、花蓮糖廠日式親子木屋及台東池上牧野渡假村雙人房等。其他參加者亦有機會獲得半年份台糖保健品、美容保養品或台糖肉品，另有台糖加油券、高地小農咖啡等多項好禮，上網登錄越多、中獎機會越高。

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