不只油變貴！中東戰火正以「7種方式」掏空你的錢包

美媒報導，中東衝突正以7種方式掏空你的錢包。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中東危機正推高民眾的飲食、旅遊等成本。美國財經新聞網站報導，理財專家指出，如果你以為遠在地球另一端的戰爭不會影響你的錢包，那你可能低估局勢。觀察市場多年，可以很肯定地說，地緣政治的動盪，最終一定會反映在你的銀行帳戶裡。以下是這場危機正在如何消耗你財富的7種方式。

1.食物價格飆升：不只是石油會經過波斯灣，大量的肥料供應也仰賴荷姆茲海峽運輸。因為供應受阻，澳洲農民減少小麥種植，印度餐廳甚至將部分基本食材從菜單中移除，因為烹飪用瓦斯變得昂貴。當農民種植成本提高，消費者的餐桌價格也會跟著上漲。

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2.買房變得更遙不可及：現在買房比幾個月前更貴，原因在於油價推升整體通膨預期。當通膨上升，房貸利率也會跟著提高，形成連鎖反應，讓許多購屋族被迫退出市場。

3.衣服價格上漲：這不只是汽車用油的問題。你身上穿的運動服中的聚酯纖維，其實是由石化產品製成。油價上升，製衣成本自然跟著提高。此外，航班取消也導致紡織品卡在運輸樞紐，供應鏈受阻，進一步推高價格。

4.旅遊成本大增：航空公司因燃油價格飆升而承受巨大壓力，但這些成本不會自行吸收，而是轉嫁給旅客。再加上中東空域關閉，數萬架航班被取消或改道，機票價格因此大幅上漲。

5.醫療運輸受阻：供應鏈中斷在醫療領域尤其危險。像杜拜、杜哈等重要貨運樞紐的運作受限，可能導致關鍵藥物包括需要冷藏的癌症用藥等，無法及時送達病患手中。

6.排隊加油再現：即使不在戰區，也能感受到能源恐慌。提前囤油的行為，其實並非沒有道理。

7.連糖都變貴：巴西是全球最大糖生產國。在能源價格高漲的情況下，當地糖廠開始將更多資源轉向生產生質燃料，以獲取更高利潤。這意味著供應到全球市場的糖減少，進而推高麵包店與超市的價格。

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