中華信評估2026年台灣債市 應可微幅成長

標普全球台灣子公司中華信評今發布「2026 年台灣債市應可微幅成長」評論報告。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕標普全球台灣子公司中華信評今發布「2026 年台灣債市應可微幅成長」評論報告，當中指出，隨著AI伺服器與半導體先進製程在2026年進入量產與擴廠關鍵期，台灣科技龍頭業者的發債籌資需求，勢必將高於2025年，進而帶動今年整體公司債的發行量較去年增長。

另一方面，自從金管會於2023年放寬壽險業得發行10年期以上具到期日之次順位債，並可納入第2類資本計算後，國內多家壽險業者在過去3年間陸續發行了一定數量的次順位債。有鑑於此波次順位債的發行量已達顯著水準，多數業者的資本適足率已能符合新一代清償能力指標規定，預期2026年壽險業的國內次順位債發行量將較去年減少。

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在金融債方面，國內銀行為符合國際資本計提標準以及基於業務需求，在2025年共發行了高達新台幣2097億元的長天期（含約30%次順位債），規模較2024年的981億元大幅成長；然而，除非銀行業者中長期的放款需求大幅成長，否則2026年台灣銀行業的金融債發行規模亦應會較2025年低。

與此同時，台灣的永續債發行規模持續成長，連續5年突破新台幣千億元。中華信評預期，隨著全球積極推動淨零排放與永續發展，台灣2026年永續債券市場將在政府政策支持、市場需求與企業轉型資金需求增加等多重因素的帶動下持續穩定成長。

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