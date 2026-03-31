台積電跌幅超過大盤！外媒曝投資人需要了解「1關鍵」

台積電ADR（TSM）股票在過去一個月下跌12.77%，超過標普500指數的7.34%跌幅。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電ADR（TSM）在最新交易日收於316.50美元，較前一日下跌3.13%。該股跌幅超過美股大盤表現，遜於美國標普500指數的當日下跌0.4%。同時，道瓊指數上漲0.11%，而以科技股為主的那斯達克指數則下跌0.73%。外媒zacks報導，投資人應密切關注台積電即將發布的財報，尤其關於盈餘預測的任何調整。

截至今日（31日），台積電股票在過去一個月下跌了12.77%。同期，電腦和技術板塊下跌8.37%，而標普500指數下跌7.34%。

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投資人將密切關注台積電即將發布的財報。該公司預計每股盈餘（EPS）為3.27美元，較去年同期成長54.25%。同時，市場目前的共識預期是，台積電營收將達到354億美元，較去年同期成長38.67%。

Zacks預期，台積電全年每股收益預計為14.37美元，營收預計為1600億美元。這些業績分別代表年增34.93%和30.69%。

此外，投資人應密切注意分析師近期對台積電盈餘預測的任何調整。近期調整通常反映了最新的短期業務趨勢。因此，預測上調顯示分析師對台積電的業務運作及其獲利能力持樂觀態度。目前，台積電的Zacks評級為3級（持有）。

從估值來看，台積電的遠期本益比為22.74，這與行業平均遠期本益比22.74相比，並沒有明顯的偏差。

台積電目前的本益成長比 （PEG）比率為0.9。PEG比率與常用的本益比類似，但它也包含公司預期的獲利成長軌跡。台積電昨天（30日）收盤時的平均PEG比率為0.9。

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