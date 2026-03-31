主動式ETF夯 野村臺灣策略高息主動式ETF基金4/13起募集

野村投信宣布，野村臺灣策略高息主動式ETF基金預計4月13日起募集。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕野村投信推出國內首檔主動式ETF後，今（31）日宣布推出第三檔主動式ETF「野村臺灣策略高息主動式ETF基金（00999A ）」，預計4月13日至16日募集、5月5日掛牌，發行價為10元，採取季配息。

中東局勢升溫使全球金融市場震盪加劇，台股短線上沖下洗，台股今日跌破3萬2大關，野村投信副總但漢遠表示，從歷史經驗顯示，地緣政治對股市干擾多屬「短空長多」，面對油價與避險情緒的拉扯，但不可all in；至於這一檔主動式高息ETF有三大優勢，第一，股利現金流能在回檔期提供一定緩衝，第二，主動選股與權重調整可因應景氣與利率週期，避開對油價、運能擁塞高度敏感族群，第三，透過紀律再平衡與風險預算，強化投組耐震度，將短期波動轉化為中長期佈局契機。

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野村臺灣策略高息主動式ETF基金經理人游景德表示，00999A把「股利機會」拆解為三個可行動的節點，第一，預測卡位（12–3 月），以內部「股利預測模組」結合基本面，推估可能的高配息驚喜，在公布前先行卡位，力求同時參與潛在評價重估與未來息收；第二，宣告網羅（3–4 月），密切追蹤企業公告與市場落差，對「高於預期」者加速網羅，對「不如預期」者降低曝險或汰換，即時趨吉避凶，補足預測誤差；第三，輪轉收割（5–9 月），進入除權息旺季，以「多批次輪動」方式聚焦下一檔即將除息且條件符合者，領到即換、以資金效率擴大股息覆蓋面，避免「一套資金只布局在同一批股票」產生的效率折扣。

相較於被動式高股息指數的固定調整頻率，游景德指出，野村投信獨家主動3D策略，具備三個差異化優勢，第一，可提前卡位於指數換股前的財報與董事會決議窗口，降低「明知高息卻無法先到位」的缺口，第二，於宣告期可即時調整，避免因指數時程固定而「宣告利多卻事後買貴」，第三，除息旺季以輪轉提升資金周轉率，降低「抱上抱下」的持有風險與效率損失。

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