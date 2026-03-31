通勤族必備神器！UNIQLO這款爆夯連帽衫 涼爽舒適又防曬傷

UNIQLO這款爆夯連帽衫，涼爽舒適又防曬傷。 （擷取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著天氣變暖，優衣庫（UNIQLO）也推出了多款新品，而這款「防紫外線連帽衫」，由於兼具功能性和時尚感，且因涼爽舒適的穿著體驗，而廣受讚譽，不僅達人稱讚是通勤與外出運動族的必備神器，網友亦評論稱：「有效防止曬傷」、「設計和版型都很棒」、「春夏必備單品」等諸多好評。

日媒報導，優衣庫的「Ultra Stretch AIRism UV Cut全拉鍊羽絨外套」是1款兼具舒適性和功能性的派克大衣，由於採用AIRism布料，即使在潮濕的天氣也能保持乾爽舒適，此外，它還具有防紫外線功能，即使在陽光明媚的日子也能輕鬆穿著。

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而該件衣服的另1特徵，就是高彈性，能夠靈活貼合身體，活動自如，適合各種場合，從通勤、外出到散步和輕度運動，都能輕鬆應對。全拉鍊設計方便穿脫，也方便依照溫度變化進行調整。

簡潔俐落的版型，既不會顯得過於休閒，又能輕鬆搭配各種服飾，且輕盈的質地使其便於攜帶，外出時也可作為輕便外套穿著，這款兼具功能性和時尚感的百搭單品，是春夏兩季的理想選擇。

購買過該產品的顧客評論道：「防曬效果很棒，可折疊收納，輕便易攜，顏色也很漂亮，非常適合旅行。」、「布料雖然薄，但能有效防止戶外活動時曬傷。」、「布料觸感像泳衣一樣，而且很有彈性，長度也比較短，很適合運動。我目前買了黑顏色，但等打折的時候想買一些更亮的顏色」。

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