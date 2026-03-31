工作能力不足的人會留的「3款髮型」 ! 日媒揭 : 會瞬間毀掉你的事業

日媒指出，職場中有3種髮型，幾乎可說只要一出現，就會瞬間毀掉你的事業。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕工作能力，真的只取決於實力嗎？日本專業髮型師指出，真正做事俐落的人，往往也懂得用外表建立信任感，因為人類本能會將「不整潔」與「危險」畫上等號，所以絕對不能輕忽，不要讓你的髮型偷偷拖垮其專業形象。

日媒指出，有「3款髮型」在商務場合中特別容易踩雷的，幾乎等同於直接被判紅牌出場，這不僅瞬間毀掉事業，讓你完全失去信譽。

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第一種是「睡醒沒整理的亂髮」。頭髮凌亂、沒有光澤、形狀鬆散，會讓人一眼就看出你沒有打理自己。這不只是外表問題，而是直接傳遞出「對細節不在意」的訊號。因此，可以說「只有小孩才有資格頂著睡亂頭出門」，成年人在職場絕對不行。

第二種是近年流行的「韓系蘑菇頭」。雖然看起來時尚，但在商務場合卻容易適得其反。因為這種髮型會遮住臉部表情，讓人難以判讀你的情緒與意圖，進而產生距離感甚至不安。如果再加上戴口罩，幾乎等於完全封閉溝通，對建立信任極為不利。值得注意的是，很多年輕人從學生時期就習慣留這種造型，往往無意間帶入職場。

第三種是「狼尾頭」。這種過長的後頸髮型在休閒場合或許很有個人風格，但與商務西裝幾乎卻不搭配。太長的頭髮若碰到衣領，會立即給人邋遢、不清潔的印象。在正式場合中，這種風格往往被解讀為不夠嚴謹。

那麼，為什麼這些髮型在職場中會被扣分？關鍵在於「第一印象」。當你第一次見到客戶或合作夥伴時，對方其實是在快速判斷：你是可信任的夥伴，還是潛在的風險。

專家指出，在職場上，除了工作能力之外，外表同樣是重要的判斷依據。因為行為科學研究指出，人類從原始時代就具備「透過第一印象判斷敵我」的本能。當陌生人出現在群體中，是否值得信任，往往取決於外表是否讓人安心。因此，在拜訪客戶時，你本質上就是「外來者」，而看起來是否可靠，就變得格外關鍵。

而所謂「看起來像好人」，其實核心只有一個標準「整潔感」。這不只是乾淨與否，而是一種「不讓對方感到不舒服的外在禮儀」，如果外表給人不整潔的印象，本能上就會被視為潛在風險，信任自然難以建立。

相對地，想要在職場中建立信任感，有兩種髮型特別值得推薦：「全部往後梳的油頭（All Back）」以及「中分髮型（Center Part）」。這兩種造型的關鍵，在於能同時呈現成熟、清爽與專業感。

日媒指出，要符合這樣外型有3個重點，第一是讓額頭與眉毛露出來，額頭露出會讓人看起來更成熟、幹練；同時，眉毛則是表情的重要來源，一旦被頭髮遮住，人就容易顯得陰沉或難以溝通。

第二是定期修剪頭髮。頭髮約每月會長1公分，如果超過2個月不整理，很容易顯得邋遢，特別是耳朵周圍與後頸，只要稍微過長，就會讓整體形象大打折扣。最簡單的做法，是透過漸層或兩側推短（如undercut）來維持清爽。

第三是提升頭髮的光澤感。凌亂髮型之所以讓人覺得不專業，很大原因在於缺乏光澤。只要使用髮膠或造型產品，讓頭髮表面整齊反光，就能快速營造出正式、乾淨的印象。就像西裝燙平後會顯得更體面一樣，頭髮也是同樣邏輯。

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