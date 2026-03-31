中東推升成本 燁輝內外銷盤價大漲1500到2000元

燁輝公告最新盤價，受原物料價格成本大漲影響，支撐鋼價。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕燁輝（2023）今（31日）公布最新盤價，因應因中東戰事加劇，大幅推升能源與運輸價格，在「成本支撐，易漲難跌」之下，燁輝4月內銷烤漆每噸大漲2000元，5月外銷也漲每噸50美元（約1500元新台幣）。

燁輝指出，原物料行情與市場面上因中東戰事加劇，大幅推升能源與運輸價格；鐵礦砂價格3月均價每噸達106美元，較2月上升7美元，澳洲煤礦價格近日亦持續走揚已接近每噸190美元。

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燁輝說明，因成本端受戰爭影響促使鋼材成本持續墊高，加上中國「兩會」後定調刺激內需為今年首重，全球鋼價整體氛圍偏多。美國指標鋼廠 Nucor年初至今熱軋已調 漲82美元，調幅達7.8%，且當地熱軋行情站上每噸1120美元，創近2年新高。亞洲包括中國寶武、鞍本集團，中鋼、中鴻、越南河靜、和發等主要鋼廠最新盤價皆以平高盤開出，鋼價走揚態勢明確，主基調「成本支撐，易漲難跌」。

國際情勢動盪，中東戰爭延續，進一步推升國際能源及大宗商品價格，布蘭特與西德州原油價格迄今累計漲幅均已超過50%，突破每桶100美元。進而帶動海運費、煤鐵煉鋼原料、天然氣、主要金屬如鋅、鋁價格全面上揚，油漆價格也同步調升，致使鋼材製造成本明顯提高，同時國內各鋼品流通行情持續走揚。

燁輝4月鍍鋅每噸大漲1700元，烤漆每噸大漲2000元，5月外銷鍍鋅、烤漆等每噸也漲50美元。

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