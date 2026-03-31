聯發科攜手灣聲樂團啟動「臺灣共鳴－公益音樂行腳」

聯發科首度以藝企合作模式，與灣聲樂團共同發起『臺灣共鳴－公益音樂行腳』，將音樂從南到北帶進家鄉的各個角落。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）與灣聲樂團宣布共同發起「臺灣共鳴－公益音樂行腳」計畫，聯手將融合臺灣文化靈魂的古典樂，帶入全臺校園、社區與公共領域，提升大眾的文化近用性，更結合雙方各自在科技教育與藝術推廣的專業影響力，共同守護在地文化，讓人文藝術在臺灣各角落向下扎根。

聯發科董事長蔡明介表示，聯發科教育基金會長期投入臺灣科技人才培育，並多年舉辦「智在家鄉」科技創新競賽，鼓勵以科技改善家鄉問題，今年除了持續深耕科技人才培育，更將影響力擴大至在地人文的文化永續推廣，首度以藝企合作模式，與灣聲樂團共同發起「臺灣共鳴－公益音樂行腳」，將音樂從南到北帶進家鄉的各角落，並實踐企業回饋社會的理念。

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聯發科教育基金會長期致力於科技平權，積極縮短城鄉、性別與世代間的落差，與灣聲樂團多年來推動的「灣聲樂團．臺灣行腳」活動理念不謀而合，這次共同合作的「臺灣共鳴－公益音樂行腳」，將無國界的語言「音樂」送進台灣各角落，並期待將平權理念從科技領域延伸至文化領域，推動文化平權，促進文化近用性，讓藝文資源不侷限於都會或特定族群，而能更深入臺灣各地產生共鳴並向下扎根，讓更多民眾與青年學子都能享受音樂與文化的美好，進而啟發對於音樂的想像及喜愛。

同為本次活動共同主辦方的「灣聲樂團」，成立於2017年，是臺灣唯一以演出「臺灣音樂」為核心訴求的職業樂團。連年入圍金曲獎傳藝類獎項，創下音樂會平均售票率達九成的亮眼成績。除了在音樂廳演出，樂團最具代表性的品牌活動即是公益性質的《灣聲樂團 臺灣行腳》，透過「行動音樂廳」的精神深入臺灣各個角落，自2018年起已累積14季、超過200場公益演出。

灣聲樂團音樂總監李哲藝表示，樂團始終秉持著「如果沒有人走向音樂廳，就讓音樂走向人群」的初衷。自啟動《灣聲樂團 臺灣行腳》以來，致力將臺灣音樂與古典音樂帶進校園與社區，至今已累積深厚的在地連結。此次與聯發科深度結盟，期望藉由「臺灣共鳴」這項分支軸線，結合藝術團體的專業感性與科技企業的永續視野，共同打造可持續、可擴散的永續文化投資，讓臺灣音樂在每一寸土地產生更多共鳴。

「臺灣共鳴－公益音樂行腳」元年，將以市區快閃、校園交流與正式演出等一系列活動，北從馬祖，南至屏東揭開序幕。馬祖場系列活動將於4月16-19日展開，包含於馬祖南竿鐵堡等地進行快閃表演，至介壽國民中小學與同學交流互動，於梅石演藝廳舉辦免費音樂會，並與由馬祖東引在地青年組成的鹹味島合作社共同於東引忠誠門廣場舉行免費音樂會演出。屏東場系列活動則於5月21-23日舉辦，除邀請金曲獎最佳台語歌手許富凱擔任嘉賓於屏東演藝廳共同演出，活動也將至南州國民中學、南州國民小學與同學交流互動，最終於潮州及南州地區快閃演出，讓音樂的美好觸及更多角落。

「臺灣共鳴－公益音樂行腳」是聯發科與灣聲樂團共同主辦的永續活動，未來每年將鎖定2-3縣市，持續累積更多在地共鳴。雙方期望能邀請更多社會各界與藝文團體共同參與，以一己之力加入永續在地文化的行列，一同支持臺灣在地藝文與音樂教育。

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