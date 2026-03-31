桃園市稅收王失色大縮水 演唱會經濟推升娛樂稅

桃園市建案持續增長，去年房屋稅收也大幅成長。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕連年穩坐桃園地方稅收王的土地增值稅，受到中央打房政策等因素影響，去年稅收大幅下滑到88.6億元，較前年縮水17億元、減幅逾16.5％，議員示警「恐是桃園財政警鐘」，地稅局長姚世昌表示，去年土增稅雖然短收，但房屋稅、契稅大幅增長，娛樂稅也因五月天及日韓歌手來桃開演唱會而大幅增長，剛好可以彌補土增稅缺口。

財政局今（31）日於市議會工作報告，桃園市今年地方總稅收約422億1677萬元，較全年預算425億7400萬元短收近3.6億元，但比前年增長1.11％，是六都中唯一正成長城市，其中以房屋稅成長最多，但包括地價稅、土增稅、使用牌照稅及土石採取景觀維護特別稅皆未達到預算目標，尤其土增稅收88億6140萬元，較預算數105億6000萬元短收16億9860萬元。

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議員謝美英質詢指出，探究土增稅衰退原因，主要受到中央銀行頻頻祭出信用管制、升息預期以及整體經濟環境的影響，導致房市交易量急凍，其他五都在這一波房市寒冬中，雙北、台中以及南二都的土地增值稅，也普遍呈現衰退的疲態，但桃園的危機感必須比其他五都更強烈，因為桃園正處於鐵路地下化、多條捷運齊發、以及各項重劃區開發的建設噴發期，市府對土地開發相關的機會稅依賴度極高。

謝美英表示，面對土增稅衰退的既定事實，地稅局不能只有大環境不佳這個藉口，必須主動出擊尋找財源補救措施，建議市府精準掌握多屋族資料落實囤房稅，並針對欠稅大戶以及違規使用、長期逃漏地價稅與房屋稅的黑數，強化欠稅追討與清查。

姚世昌答詢，去年房屋稅增加了17.6億元，剛好可以彌補土增稅短收，這就是囤房稅的威力，另，契稅及娛樂稅表現也相當不錯，尤其娛樂稅去年稅收3.29億元，預算達成率117.59%，較前年增加4925萬元，主要推動力量包括五月天及多位日本、南韓歌手到桃園舉辦演唱會。

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