台新新光法說》去年大賺374億成長86％

台新新光金控於今（31）日舉行去（2025）年第四季法人說明會，全年稅後淨利為新台幣374億元，較去年成長86%，創下歷史新高（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新新光金控於今（31）日舉行去（2025）年第四季法人說明會，會中公布全年營運成果。台新新光金控總經理林維俊表示，台新新光金控全年稅後淨利為新台幣374億元，較去年成長86%，創下歷史新高，每股稅後盈餘1.91元，稅後股東權益報酬率11.52%，每股淨值為17元，整體營運表現穩健，合併後整體綜效逐步展現。

法人說明會是由總經理林維俊、財務長陳慧芸、投資長詹景翔、台新銀行總經理林淑真、新光人壽總經理黃敏義與發言人林宜靜、元富證券董事長陳俊宏共同主持。

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首先，在銀行子公司營運表現方面，台新銀行2025年總放款餘額達1.8兆元，年成長8.4%，淨利息收入339億元，年成長15.3%；另，受惠於財富管理及信用卡業務動能強勁，淨手續費收入為171億元，年增17.3%，全年稅後淨利達214億元，年成長15.6%。

其中，合併新光銀行自7月24日至12月31日之獲利後，銀行子公司合計稅後淨利為253億元，年成長37%；除獲利大幅成長，整體資產品質亦維持穩健。

在人壽子公司方面，因保費穩健成長以及投資收益增長挹注，台新人壽及新光人壽2025年合併稅後淨利77億元，年增525%，其中包括台新人壽全年稅後淨利21億元，以及新光人壽自7月24日至年底之獲利貢獻。新光人壽新契約CSM達649億元，年成長69%，主要受惠於保障型商品銷售動能強勁；另，外幣保單占初年度保費（FYP）比重達68%，有助提升資產負債匹配效率並降低避險成本。

在證券子公司方面，台新證券全年稅後淨利24 億元，合併元富證券7 月 24 日至12月31日之獲利後，稅後淨利48億元，年成長達105%。

林維俊指出，除了獲利創新高外，台新新光金控在永續的作為上也有相當傑出的成果，今（ 2026）年2月「標普全球」（S&P Global）公布「2026永續年鑑」（The Sustainability Yearbook 2026），台新新光金控囊獲銀行產業別全球Top 1%三連霸，這是全球銀行產業別首家獲此卓越成就的金融機構；此外， MSCI在2025年將台新新光金控的ESG年度評級更新為AAA最高評級，同時，台新新光金控連續兩年（2024-2025）獲時代雜誌評選為「全球500大最佳永續企業」，也連續兩年（2024-2025）獲得 CDP（國際碳揭露計畫）氣候變遷問卷A級領導者最佳評級。台新新光金控致力永續發展的成就深獲國際權威機構肯定，是貫徹「認真、創新、永續」企業精神的具體實踐。

台新新光金控持續推進子公司合併作業，除投信與人壽已順利完成外，二家證券子公司也將於4月6日進行合併，銀行子公司的整併亦是按規畫進度持續進行。隨著子公司陸續完成合併，在集團資源整合與挹注下，可望進一步提升市場競爭力與整體經營成效。

林維俊強調，台新新光金控將持續優化銀行、保險與證券三大核心業務的有效整合，且積極精進數位轉型與永續發展，努力邁向第一流的國際金融機構。

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