中東戰火爆發 Q2看跌房價比率驟升至42％

中東戰火爆發，第二季看跌房價比率驟升至42%（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕受中東戰火衝擊，房價看跌比率大增9個百分點、從戰爭爆發前的33%、上升至42%，而且看壞景氣比率也驟升，甚至38%受訪者認為上半年央行會啟動升息。

根據永慶房屋發布最新第二季購屋意向網路會員調查，在中東戰火爆發前，第二季看跌房價比率原本較第一季下降6個百分點、為33%，但戰爭爆發後，看跌比率驟升至42%，看漲比率下降至27%。

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永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，中東戰火導致荷姆茲海峽遭到封鎖，造成國際能源供應不穩定，連帶推升石油、天然氣價格快速攀升，若長期維持高油價恐怕會加劇通膨壓力。

逾6成支持新青安2.0維持利息補貼

根據會員民調結果，38%受訪者認為上半年會升息半碼以上，至於，民眾關注的新青安2.0，有66%受訪者支持續辦利率補貼，而61%受訪者則認為支持現行貸款金額最高1千萬元、貸款成數最高8成優惠方案。

至於，目前內政部推動的租屋政策對於青年租屋的幫助，62%認為社會住宅有助於緩解青年租屋需求，61%則認為包租代管對於青年租屋也有幫助。

而第一季買賣移轉棟數預測，永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，以目前房貸管制措施持續管制下，第一季預估落在5.9萬至6.2萬棟，較去年同期減少1%或增加6%之間，恐怕將寫下1999年有統計以來第一季的第三低量。

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