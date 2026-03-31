3種原物料價格高漲甚於石油！「這國」囤貨管制成為幫凶

近幾週來三種小眾的關鍵原物料：鎢、硫和氦價格大幅上漲。圖為「鎢礦勘探者」鑽井船。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰爭正擠壓全球大宗商品市場的需求和供應，近幾週來，三種小眾的關鍵原物料：鎢、硫和氦的價格大幅上漲，這三種大宗商品的價格漲幅在某些情況下甚至超過了石油。雖然這些大宗商品的交易量都不如石油，但價格飆升表明，中東衝突的連鎖反應最終可能會限制人工智慧發展所需的半導體的生產。此外，中國提早進行出口管制和囤貨行動更令市場承壓。

鎢是一種硬度幾乎與鑽石相當的金屬，它在半導體晶片的核心部分形成電連接。硫酸是硫的副產品，用來清洗晶片晶圓。氦氣能夠防止製造過程中發生不必要的化學反應，從而確保半導體生產的順利進行。這三個原物料對現代製造業，包括國防製造業，變得至關重要。

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伊朗戰爭以及隨之而來的荷姆茲海峽（中東能源和化學品運輸的重要通道）的封鎖，使一些原本供應過剩的情況轉變為供應不足，同時加劇現有的短缺。

高盛表示： 儘管中國供應鏈被認為比許多同行更具韌性，但根據業者反映，某些行業製造商所需的化工原料供應中斷的風險高於預期。

上週晚些時候，鎢價突破3000美元的歷史新高，本月漲幅超過50%，較去年12月底上漲兩倍多。

高盛分析師引述一位在非洲的中國當地礦業公司的數據稱，非洲硫酸的價格現在比戰前高出至少30%，而且還在上漲。根據標普全球普氏能源資訊報導，截至3月26日，中國硫磺價格（包括成本和運費）較3月初上漲約13%，達到每噸621美元。

據惠譽評級公司稱，自伊朗戰爭爆發以來，氦氣價格大約翻倍。本月伊朗的飛彈襲擊癱瘓卡達的一個重要工業中心，該中心生產全球約三分之一的氦氣。Hallgarten & Company的負責人兼礦業策略家克里斯多福·埃克萊斯頓（Christopher Ecclestone）指出，這意味著氦氣供應在短期內不會恢復。

早在2月28日伊朗戰爭爆發之前，北京就開始加強對關鍵物資的控制，部分原因是過去幾年中美關係日益緊張。

中國一年多前開始限制鎢的出口，並在去年12月呼籲對硫酸出口實施更嚴格的限制。根據風能資訊公司（Wind Information）的數據顯示，氦氣是一種難以儲存的氣體，繼2024年進口量激增近65%之後，預計2025年中國氦氣進口量將增加15.7%。

伊朗戰爭造成的物資短缺是近期衝擊全球市場的最新供應鏈中斷事件。這促使企業尋求多元化經營，也促使中國等國家加快物資儲備計畫。

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