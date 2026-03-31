中東能源基建恢復要時間 台經院示警 油價可能維持高檔

台經院今公布2月製造業景氣燈號，整體製造業景氣信號值11.55分。（台經院提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台經院今公布2月製造業景氣燈號，整體製造業景氣信號值11.55分，月減3.26分，燈號由代表景氣持平的綠燈轉為低迷的黃藍燈，但2月製造業景氣轉弱主因是農曆春節工作天數減少所致，屬短期因素干擾，若排除春節影響，1至2月平均信號值為13.18分，燈號仍為代表景氣持平的綠燈。台經院表示，伊朗衝突與能源市場動盪已對全球經濟前景造成顯著影響，考量未來海灣地區能源基礎設施修復需要時間，油價即便是危機過後仍可能維持高檔。

台經院指出，2月全球製造業PMI呈現分歧復甦態勢，除中國PMI持續位於收縮區間外，美國、日本及歐元區皆維持在榮枯線之上，顯示製造業動能已逐步回溫。

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國內製造業方面，台經院指出，2月因農曆春節工作天數減少，出口、外銷訂單與生產指數年增率明顯收斂，拖累原物料投入及需求等面向指標表現。國內股市方面，儘管2月台股仍受AI題材熱潮帶動而呈現上揚，但製造業廠商受工作天數減少影響，營收表現承壓，對當月景氣持悲觀看法的比重較上月明顯增加，進而拖累經營環境面指標表現。因此，整體製造業景氣信號值由1月14.81分，減少3.26分至2月11.55分，燈號由代表景氣持平的綠燈轉為低迷的黃藍燈。

進一步觀察細部產業，基本金屬業因AI供應鏈需求增加及銅價上揚，有助於靶材、銅箔及銅箔基板等產品出口及接單，但全球鋼市仍偏疲弱，客戶對鋼筋等產品下單保守，加上春節工作天數減少，出口、外銷訂單及生產指數年增率轉為負成長，拖累相關指標表現，因此2月景氣燈號續為代表衰退的藍燈。

電子零組件業方面，AI、高效能運算及雲端服務需求持續強勁，但春節工作天數減少，抵銷部分進出口、外銷訂單及生產動能，影響原物料投入面指標，加上廠商對當月景氣看壞比重皆較上月增加，拖累經營環境面指標表現，故2月本產業景氣燈號由代表繁榮的紅燈轉為揚升的黃紅燈。

台經院總結，整體而言，2月製造業景氣信號值較上月明顯下滑，主要是受農曆春節落點差異影響，導致工作天數較上年同月減少，進出口、外銷訂單與生產指數年增率同步收斂，進而拖累五大指標表現，使得整體製造業景氣燈號由代表持平的綠燈轉為偏弱的黃藍燈。但2月製造業景氣轉弱主要屬短期因素干擾，若排除春節影響，1至2月平均信號值為13.18分，燈號仍為代表景氣持平的綠燈。

近期中東戰事推升石油與液化天然氣價格，對全球供應鏈造成干擾。台經院表示，整體而言，伊朗衝突與能源市場動盪已對全球經濟前景產生顯著影響，全球股債市場的金融外溢效應亦進一步加劇對經濟的拖累。而且考量未來海灣地區能源基礎設施修復需要時間，油價即便是危機過後仍可能維持高檔。

展望未來，台經院總結，綜合來看，戰前原本由AI投資所帶動的正向動能，有助於部分抵銷中國經濟疲弱與美國貿易政策不確定性的負面影響，但當前地緣政治風險升溫之下，其支撐力道恐將受限。

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