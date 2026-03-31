全球供應鏈最大風險曝光！外媒揭「1零件」缺貨、科技業將直接停擺

圖為稀土磁鐵樣本。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕一個看似不起眼的關鍵零件，正在悄悄卡住全球供應鏈，成為最大的隱形風險。外媒指出，許多人以為問題只在稀土資源，但真正決定產業能否運轉的，其實是這些稀土磁鐵，但除了業內人士之外，幾乎沒有人關注這個組件。

外媒指出，稀土磁鐵就像現代經濟的「心臟」，除了核磁共振成像儀需要它們來驅動當今的醫學成像，也被用於從F-35戰機、飛彈的導引系統、手機的觸覺回饋系統、手術機器人的馬達以及維持資料中心運作的冷卻系統。從醫療設備到資料中心，只要少了稀土磁鐵，價值10兆美元（約新台幣321兆元）的科技產業、甚至整個世界恐瞬間失去動力。

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據報導，目前稀土磁鐵市場規模約200億美元（約新台幣6426.4億元），預計2030年將成長至300億美元（約新台幣9639.6億元）；但真正依賴這些磁鐵的產業，包括軍工、醫療、手機、機器人到風力發電等領域，整體經濟價值高達數兆美元。只要供應一旦受限，衝擊立刻顯現。

分析師指出，一架F-35戰機約需使用435公斤這類材料，MRI磁振造影設備依賴它運作，飛彈導引系統、外科手術機器人馬達，甚至資料中心的冷卻系統，全都離不開這些磁鐵。在這樣的背景下，REalloys（NASDAQ: ALOY）正試圖打造全球首條完整的「非中國」稀土磁鐵供應鏈，瞄準這個長期被忽視、卻支撐數兆美元產業運作的核心環節。

2025年中國收緊稀土出口時，美國汽車大廠福特被迫暫停Explorer車型生產，原因竟是「拿不到稀土磁鐵」。當時該公司執行長Jim Farley直言，公司稀土磁鐵供應已陷入「每天都在撐」的狀態。此外，歐洲汽車供應鏈協會（CLEPA）也指出，多條生產線因此直接停工。

REalloys研發主管Andy Sherman直言，當合金供應中斷時，產線不會慢慢降速，而是直接停止，替代方案幾乎不存在，重新驗證需要數年時間，戰備與產能缺口會立刻出現。

問題在於，這些磁鐵所需的關鍵元素，包括釹（neodymium）、鏑（dysprosium）、鋱（terbium），其磁性來自元素本身的物理特性，沒有其他材料能取代。也因此，誰掌握「加工與精煉」，誰就掌握整條產業鏈的控制權。

多數人以為稀土問題在「開採」，但真正瓶頸其實在「後段處理」。即使西方擁有礦源，若無法將其轉化為符合精密規格的金屬與合金，依然無法擺脫依賴。專家直言，將稀土金屬以精確比例混合、穩定量產、並符合長期認證要求，正是全球最嚴重的瓶頸，但目前幾乎只有中國具備完整的能力。

據報導，儘管REalloys併購PMT Critical Metals，在美國俄亥俄州建立金屬化設施，並累積近十年的國防與能源部研發合作經驗。同時，公司還鎖定加拿大Saskatchewan Research Council稀土加工廠80%的產能，該設施是北美唯一完全不依賴中國的稀土加工體系。其原料來源分散於北美、巴西、哈薩克與格陵蘭，確保在技術、設備、化學材料與資本上，完全避開中國供應鏈。但最關鍵的是，國防級認證無法加速。從測試到驗證往往需時數年，一旦進入供應鏈，競爭對手需要3到7年才能追趕，形成極高護城河。

現今，時間正在快速流逝。自2027年1月1日起，美國國防部將依據DFARS規範，要求所有國防承包商證明其稀土來源，並全面禁止任何中國來源材料，無法符合者，將直接失去合約資格，但與此同時，需求端正快速爆發。

麥肯錫預估，到2035年磁鐵所需稀土需求將成長近3倍；國際能源署（IEA）則預期，至2040年整體稀土需求將增加50%至60%，主要來自電動車與風力發電。換句話說，一邊是強制去中國化的監管壓力，一邊是需求爆炸式成長，而供應端卻需要數年才能建立，整個市場正進入極度緊繃狀態。

加拿大Saskatchewan工廠預計，2027年達到年產400噸精煉稀土金屬，並於2028年提升至600噸，REalloys透過長約掌握大部分產能，再由其俄亥俄設施轉化為終端市場所需的磁鐵與合金，其第二階段擴產目標，是年產2萬噸重稀土永磁材料，倘若能實現，將成為全球最大非中國供應商。

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