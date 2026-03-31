中東能源危機後座力！ LNG恐5年恢復生產、亞鄰急轉燃煤穩供電

中東衝突，能源危機浮現，天然氣現貨價格高漲，各國不得不思考啟用燃煤。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕中東局勢急遽升溫，全球能源供應鏈再度拉警報。有專家評估，即使現在終止戰爭，卡達受創的天然氣產能，預估也要3至5年才能恢復，亞洲各國已陸續啟動緊急應變措施，如提高燃煤發電比重，包括韓國解除燃煤電廠發電限制，更放寬空污季管制措施，日本也準備啟動閒置燃煤機組。

燃煤發電因空汙議題，而遭受發電限制，但燃煤其實有可立即啟動、成本及供應穩定優勢，是短期穩定電力供應的重要手段。

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因應中東危機的困境，韓國原已逐步推動淘汰燃煤發電廠，也宣布啟動緊急能源應變機制。將全面解除燃煤電廠80%運轉輸出上限，放寬原本為細懸浮微粒管理而設下的燃煤發電限制，藉此穩定電力供應，也壓低發電成本。

日本最大電力公司「捷熱能源」（JERA）已明確表示，在天然氣供應受阻期間，將維持現有燃煤電廠的高利用率，以應對燃料短缺風險。若能源危機深化，甚至可能需要與政府合作，重啟長期維修或準備除役的閒置燃煤機組。燃料儲備上，除了在液化天然氣LNG採購上進行調整外，也規劃尋求「多元煤源」，在短期動盪之下，能源結構更傾向仰賴燃煤。

面對LNG現貨價格翻倍，菲律賓能源部宣示政策轉向，「基本方向就是降低LNG發電，提升燃煤發電。」並將大型燃煤電廠列為優先調度對象，也與印尼、馬來西亞等鄰國協商穩定煤炭供應。

泰國能源監管委員會（ERC）決議重啟湄莫（Mae Moh）電廠9號與10號機（共600MW），國營電力公司泰國發電局（EGAT）也同步設立24小時戰情室，要求湄莫電廠滿載運轉。

越南總理范明正親自主持能源安全工作小組，下令「在任何情況下都要確保能源不短缺」，不僅要求加速煤炭開採與進口，國內大多數燃煤機組檢修計畫均已延後執行，以確保夏季用電尖峰期間最大可用電力。

伊朗戰火不僅牽動區域局勢，更對全球能源市場投下震撼彈。亞洲各國已同步調整能源策略及煤炭儲備機制，短期內由燃氣轉向煤炭，已成為共同趨勢，能源政策已由減碳優先，轉為兼顧供應安全與經濟穩定的務實路線。

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