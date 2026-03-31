雄獅重新包裝精緻旅遊 價值重塑質量體驗

雄獅旗下璽品旅遊搶精緻文化體驗新商機。（雄獅提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕雄獅指出，全球旅遊市場全面回溫，消費型態亦同步升級，預期2026年精緻旅遊的定義已正式邁入「價值重塑期」，旗下精緻品牌「璽品 SP Collection」推出全新系列的「質量體驗」行程，搶攻精緻文化體驗新商機。

根據McKinsey調查顯示，全球旅遊支出在扣除通膨後仍維持年增6%，為成長最快的消費領域之一。雄獅CRM數據亦指出，2025年中高價位產品出團人數皆呈現倍數成長，超過6萬元的日本團體5日行程，出團人數較疫情前成長3倍；20萬元以上的長線產品出團人數更成長4倍，而「璽品SP Collection」2026第一季行程報名人數甚至已超越2024年總出團人數，顯示中高單價旅遊產品需求升溫，消費者決策更重視品牌信任與整體服務整合能力。

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雄獅也分析，2026年精緻旅遊市場呈現五大核心趨勢包括，在地體驗與文化探索、隱私與避世需求、目的地獨特性、餐飲體驗多元化、品牌信任度升級。

雄獅表示，當旅客更重視「值得」的深度體驗，旅行社角色亦轉型為「稀缺場景的體驗整合者」。雄獅旅遊旗下精緻品牌「璽品 SP Collection」，強調匠心與極致細節，打造具儀式感與專屬性的旅程，回應市場從「硬體規格」轉向「質量體驗」的消費升級。

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