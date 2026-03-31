6旬夫妻帶370萬搬到鄉下「省錢養老」 僅2年超後悔被迫逃回都市

日媒以真實案例揭示，移居鄉下雖具有生活成本較低，但僅以「省錢」為出發點，可能忽略關鍵風險。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕退休後在鄉村悠閒生活，是許多銀髮族夢想的第二人生，但現實未必如想像。日本一對67歲夫妻，原以為靠1900萬日圓（約新台幣378萬元）退休金與每月25萬日圓（約新台幣49萬元）年金，能在地方安穩生活，卻在短短2年後決定搬回都市，揭示「低成本生活」背後的隱憂。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，67歲的山本夫妻（化名）原本在東京租屋，丈夫的退休金約1900萬日圓，兩人每月退休年金合計約25萬日圓。為減輕房租壓力，選擇以約800萬日圓（約新台幣159萬元）購入鄉下的中古透天厝並移居。起初，寧靜環境與寬敞居住空間讓兩人相當滿意，認為可用年金支應生活。

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然而，實際生活卻逐漸出現落差。當地交通不便，前往超市與醫院需開車約20分鐘，公共運輸班次有限；同時，汽車維護費、油資與老屋修繕費增加，使生活開銷並未明顯下降。加上缺乏熟人與社交圈，孤立感也逐漸加深。

轉折發生在移居約1年後。冬天某日，妻子在家中跌倒，雖無大礙，但當下難以起身，讓夫妻面臨是否叫救護車、送往何處醫院的不確定性。這起事件讓兩人意識到醫療資源與緊急應變的重要性，對未來老後生活產生強烈不安。

經過多次討論，夫妻最終在移居2年後決定返都市，出售房產並重新租屋。雖然再次承擔房租，但他們認為「能安心生活」比節省支出更重要。

專家指出，移居鄉下雖具有生活成本較低、環境宜居等優勢，但實際生活仍需考量交通便利性、醫療資源與人際支持系統。僅以「省錢」為出發點，可能忽略關鍵風險。

山本夫妻坦言，這段經歷讓他們深刻體會，「居住地的選擇，不能只看成本，而是整體生活品質與長期安心感」。

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