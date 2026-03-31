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LINE TODAY攜手台灣高鐵 推出「自由座等候時間」預估服務

2026/03/31 12:06

LINE TODAY攜手台灣高鐵，推出自由座等候時間預估服務。（業者提供）LINE TODAY攜手台灣高鐵，推出自由座等候時間預估服務。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著清明連續假期即將到來，旅運需求逐漸升溫，交通資訊的重要性也隨之提升。LINE TODAY觀察到，每逢連假期間，用戶對即時交通資訊的需求明顯增加，尤其是搭乘台灣高鐵自由座的旅客，更希望能提前掌握候車人潮，以減少現場等待時間。

因此，LINE TODAY於今（31）日宣布與台灣高鐵進一步深化合作，在其「生活頻道」正式推出全新「自由座等候時間預估」服務。此項功能將實用的候車資訊整合至平台中，讓用戶無需切換多個管道，即可一站式查詢自由座排隊狀況，有效提升行程規劃效率，讓返鄉與出遊更加從容順暢。

此次上線的服務整合台灣高鐵官方數據，每30分鐘更新一次預估等候時間，資訊內容與高鐵企業網站保持一致。用戶只需進入LINE TODAY「生活頻道」，選擇欲查詢的站點及南下或北上方向，即可快速瀏覽各車站自由座的排隊等候時間預測。

透過即時且便利的資訊查詢，用戶能更精準掌握不同時段的人潮變化，提前安排搭乘時間，避開尖峰時段，降低候車壓力，進一步提升整體旅運體驗。

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