通縮來了！小摩：AI成關鍵變數

通縮來了！小摩表示，通滯性通膨不會重，AI成關鍵變數。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕地緣火藥桶再點燃，但這次，AI或許正在悄悄改寫通膨的底層邏輯，摩根大通指出，目前市場與2022年俄烏衝突時期的5大結構性大不相同，而AI則成為關鍵變數，一旦AI取代就業的預期兌現，其帶來的通縮壓力將蓋過能源衝擊帶來的通膨效應。

華爾街見聞報導，摩根大通全球市場策略團隊發佈最新研報，由首席股票策略師馬捷卡（Mislav Matejka）主筆，報告的核心結論是儘管美伊衝突引發的能源衝擊令市場本能地聯想到2022年（俄烏衝突及疫情期間），但當前的宏觀結構與彼時存在薪資成長下滑、央行利率已近中性、消費者超額儲蓄耗盡、經濟基礎更為脆弱，以及AI對就業市場的衝擊預期5大關鍵大不相同，而AI則成為關鍵變數，不僅「停滯性通膨」螺旋難以重演，「通縮」風險反而值得警惕。

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報告指出，AI對勞動市場的衝擊，可能很快就會令大量工人失業，OECD數據顯示，多個已開發經濟體中面臨自動化風險的職位佔比超過26%，匈牙利、斯洛伐克、捷克等東歐國家甚至超過35%，美國約為21.2%；平均約26.8%。

同時，勞動市場情緒數據已相當疲軟，美國就業預期指標仍接近歷史衰退低點，受訪者3個月內找到工作的機率均值持續下滑。

摩根大通明確表示，當勞動市場情緒數據如此疲軟時，我們認為停滯性通膨螺旋不太可能形成。

更關鍵的是，AI帶來的是1種結構性的通貨緊縮預期，如果AI大規模替代勞動力的敘事成真，其通縮效應將可能蓋過能源價格上漲帶來的通膨壓力，成為市場定價的主導邏輯。而這可能是停滯性通膨敘事與通縮敘事之間最關鍵的分水嶺之一。

此外，數據對比揭示了1個重要訊號。2022年，歐洲天然氣價格從約70歐元/兆瓦時飆升至約300歐元/兆瓦時，漲幅超過4倍，歐元斯托克50指數（SX5E）同期下跌約20%。

本輪衝突中，天然氣價格從約30歐元/兆瓦時上漲至約60歐元/兆瓦時，漲幅約1倍；但SX5E已下跌約11%，跌幅已超過2022年同期跌幅的一半，而天然氣價格的漲幅僅為2022年的4分之1。

結論是「股票相對於天然氣價格漲幅的跌幅，這次遠比2022年更為悲觀。」換言之，市場並非麻木，而是已經提前消化了相當程度的悲觀預期。

債券市場也是如此。美債和德債殖利率自衝突爆發以來僅上漲40至50個基點，遠低於2022年近300個基點的漲幅。

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