兒童節清明節出勤須加倍給薪 未依規定給假或加班費最高可罰百萬元

今（115）年兒童節為4月4日（星期六）、清明節為4月5日（星期日）。（記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕今（115）年兒童節為4月4日（星期六）、清明節為4月5日（星期日），與多數事業單位的休息日及例假日同天。台北市勞動局表示，應分別補假一日，兒童節及清明節補假之當日，視同國定假日，4月4日（星期六）如為約定休息日，當日出勤應給付休息日延長工時工資，4月5日（星期日）。如為約定例假日，原則上當日不可出勤。

勞動局長王秋冬表示，國定假日是勞工應放假的日子，雇主要讓勞工休假且工資照付，或者經勞工同意另外調整休假日期。如徵得勞工同意在國定假日出勤，應發給加倍工資（月薪制勞工為加發一日工資，時薪制勞工時薪加倍）。國定假日當日若有加班（第9小時之後），前2小時，按平日每小時工資額另再加給1又1/3倍，後2小時，按平日每小時工資額另再加給1又2/3倍，且加班時數皆會計入每月46小時的加班時數上限。

請繼續往下閱讀...

勞動局說明，部分工時時薪制勞工若約定在兒童節及清明節當天出勤者，時薪須加倍計算，例如：當天工作4小時，以時薪196元計算，當日出勤工資應計給1568元（4小時x196元x2倍）。

王秋冬提醒，如雇主未給予勞工國定假日或沒有給付國定假日加倍工資者，經查證屬實，將面臨各處2萬元以上100萬元以下之罰鍰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法