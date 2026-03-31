資安署啟動3大策略！「馬上辦中心」聯手跨部會、助中小企業強化防護韌性

資安署啟動3大策略，協助中小企業提升資安防護能力。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著數位轉型加速推進，資安威脅日益多元複雜，中小企業在面對資安挑戰時，普遍面臨資源與專業能力不足的困境。為協助企業提升資安防護能力，數位發展部資安署今（31）日舉辦「中小企業資安服務上路」記者會，正式啟動一系列輔導措施，透過三大策略協助企業逐步建立防護體系，落實「資安防護，政府相挺」政策目標。

資安署表示，本次推動措施呼應第七期國家資通安全發展方案「全社會資安防禦」目標，透過跨部會整合、自我檢核指引、實地資安健檢三大核心策略，引導中小企業從「無從著手」邁向「有人引導、有序推動」，逐步落實資安管理。

請繼續往下閱讀...

策略1：跨部會整合服務 「馬上辦中心」2月搶先上線

資安署與經濟部中小及新創企業署聯手，將資安諮詢納入現有的「馬上辦服務中心」。企業若遇到帳號遭盜用、釣魚郵件或社交工程等問題，只需撥打免付費專線0800-280-280，或透過24小時線上智能客服，即可獲得即時協助。該服務自2月上線以來，諮詢量已突破百次。

此外，資安署亦於「中小企業網路大學校」平台提供多元線上學習資源，包括資安教育訓練影片及「資安星際指南」電子書，讓企業可隨時取得基礎防護知識，強化內部資安意識。

策略2：發布防護指引 落實「3-2-1 備份原則」

在「資安指引與自我檢核」部分，資安署參考國際資安規範，已於3月27日公布「中小企業基本資安防護指引」及自我檢核表，並同步上架於官網及台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）網站。內容涵蓋帳號管理、設備管理及資料備份等實務面向，將專業資安要求轉化為易懂的檢核清單，例如建議啟用生物特徵二階段驗證，以及落實「3-2-1備份原則」（資料保留3份、存於2種媒介、1份異地備份），協助企業循序建立基本防護能力。

策略3：實地資安健檢 借鏡美國「資安診所」模式

至於「實地資安健檢」策略，資安署則導入產學合作模式，委由國家資通安全研究院補助大專院校開設實務型資安課程，培訓學生後組成「資安健檢團」，深入企業提供現場診斷與改善建議。

此模式源自美國柏克萊大學推動的「資安診所聯盟（Consortium of Cybersecurity Clinics, CCC）」，透過將學生帶入實務場域，不僅培育資安人才，也同步協助中小企業提升資安意識與防護能力。

資安署強調，中小企業在資安升級過程中並非孤軍奮戰，政府將持續透過三大策略與相關配套措施，協助企業對接資安資源，並攜手產官學研各界，共同強化整體產業資安防護能量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法