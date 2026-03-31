中東是最大輸家！德銀：美伊戰爭至今 最大贏家是「這國」

德銀表示，美伊戰爭至今最大贏家是俄羅斯。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕1場能源危機，正在重新劃定全球財富版圖，德銀從國際收支視角量化伊朗戰爭引發的全球財富再分配，結論是中東因出口量預期驟降75%而成最大輸家，而俄羅斯憑藉第2大石油出口國地位成為最大贏家，邏輯很簡單：能賣，而且價格更高。

華爾街見聞報導，德銀外匯研究主管薩拉韋洛斯（George Saravelos）30日發佈研究報告，從國際收支角度量化分析伊朗戰爭對全球各經濟體外部帳戶的衝擊。

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報告建模假設基於2024年聯合國貿易和發展（UNCTAD）貿易數據，模擬能源價格較目前水準上漲約50%（大致對應報告發佈時的油氣價格水準），同時假設海灣合作委員會（GCC）出口量下滑75%。

結果顯示，全球最大的能源出口地區，反而成了最大的受害者，原因很簡單：油價格漲了，貨賣不出去。報告模型顯示，海灣合作委員會出口量預計將下滑75%，物價翻倍，但量跌4分之3，淨收入大幅縮水。

更糟的是，中東國家先前累積了大量以美元計價的外匯存底和私人儲蓄。現在，這些儲蓄正在被動用來彌補收入缺口，報告指出，中東的財富，正在向外轉移。

歐洲和亞洲同樣是輸家，與中東並列為此次危機中收入損失最大的3個地區。

至於全球最大的能源生產國美國，油價上漲理應受惠，但報告的結論更為微妙。從國家收入角度看，美國並沒有顯著獲益，報告寫道，發生的不過是財富從消費者大規模轉移到能源生產商。

這是一場內部再分配，而非外部淨流入。美國只出口其能源產量的一小部分，大部分留在國內消費。油價漲，消費者多付錢，生產商多賺錢，但國家整體的外部帳戶改善十分有限。

這也解釋了一個市場困惑，為什麼在能源衝擊持續升級的背景下，美元沒有像歷史法則那樣大幅走強。

報告給出的邏輯是：中東國家在拋售美元儲備，而俄羅斯等能源出口國獲得的新增收益，也不太可能全部回流美國資產。

而最大贏家則是全球第2大石油出口國俄羅斯，邏輯很簡單：能賣，而且價格更高。報告明確將俄羅斯列為此次能源危機的最大受益方。

緊隨其後的是一批中小型能源出口國，包括挪威、澳洲、加拿大，以及伊朗本身。

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