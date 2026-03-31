花錢假裝去過演唱會？中國追星新玩法、請人幫打卡「證明有到現場」

中國網路平台上有不少帶ID收費服務。（圖擷取自閒魚）



從網路流傳的影片可見，有粉絲甚至同時操作兩支手機，逐一完成多人的打卡需求。（圖擷取自X平台/@Shenxiao123971）

〔財經頻道／綜合報導〕搶不到偶像演唱會門票，真的只能在家聽歌嗎？近期中國網路瘋傳一種「代拍打卡」服務，只要花費約5至10元人民幣（約新台幣23至47元），就能請現場粉絲幫忙拍攝「到場證明」，營造自己親臨演唱會的效果，引發網友熱烈討論。

綜合媒體報導，「代拍打卡」這項服務源自粉絲文化中的「帶ID」行為。過去若粉絲因搶不到票、身處海外或其他原因無法到場，會請能進場的朋友，將自己的社群帳號截圖與演唱會舞台或應援物一起拍照，作為一種「遠端參與」的紀念。然而隨著社群媒體分享需求提升，這種原本基於友情的互助行為，逐漸轉變為一門生意。

請繼續往下閱讀...

目前在中國多個二手交易平台或社群網站上，只要搜尋相關關鍵字，就能找到標價清楚的「代拍打卡」服務。價格依藝人知名度與活動熱門程度而有所不同，從大型演唱會、生日應援活動，到應援咖啡廳皆適用。

消費者下單後，現場粉絲會手持顧客提供的社群帳號截圖，在活動現場拍照打卡，完成後再將照片回傳。購買者即可將照片上傳至社群平台，呈現出「自己也在現場」的效果。從網路流傳的影片可見，有粉絲甚至同時操作兩支手機，一邊拍攝舞台，一邊展示不同帳號截圖，逐一完成多人的打卡需求，形成特殊的「現場代拍」現象。

有追星族認為，演唱會門票難搶，加上機票與住宿費用高昂，即使是真心支持偶像的粉絲，也難以場場參與。因此，花小錢購買一張「帶ID照片」，就像收藏紀念品一樣，成為一種替代性的參與方式。在這樣的需求驅動下，「代拍打卡」逐漸從非正式幫忙，演變為具有市場機制的服務，也被視為粉絲文化的一種延伸。

對於這種現象，網路意見呈現明顯分歧。部分網友認為，「有人願意付錢、有人願意接單，本來就是市場機制」，也有人表示，現場拍攝其實不容易，「願意免費幫忙是人情，收費也合理」、「沒有影響別人，為何要被批評」。不過也有批評聲音指出，此舉本質上是在「營造假象」，質疑「花錢假裝自己去過，有必要嗎？」、「連娛樂都要找人代勞，到底是在享受，還是在表演給別人看？」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法