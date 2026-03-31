台灣甜甜價？「這國」讓美國櫻桃產業出現麻煩

過去，美國櫻桃市場靠出口大型優質櫻桃來維持高利潤，但2025年的產業數據顯示，這一商業模式已經出現破裂。（示意圖，路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕過去，美國櫻桃市場靠出口大型優質櫻桃來維持高利潤，但2025年的產業數據顯示，這一商業模式已經出現破裂。專家指出，從產量波動到全球競爭壓力，多重因素正使美國櫻桃市場風險升高，未來價格與供應都可能出現劇烈變化。

產業分析師Welcome Sauer將當前情勢比擬為中國在2000年代初崛起、主導蘋果市場的情況。當時重創美國在亞洲鮮食蘋果市場的市占，並導致全球果汁價格崩跌。他直言，櫻桃將成為下一個受影響的品項。

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Welcome Sauer表示：「中國在短短幾年內，櫻桃產量已經超越美國；另一方面，土耳其雖長期為主要生產國，但今年春季霜害導致產量大減60%。同時，美國整體產業在出口市場上，難以為高品質櫻桃爭取理想價格。」

Sauer說：「我觀察到土耳其的變動、中國的快速成長，以及美國產量持平，這背後顯示出強大的經濟力量，令人擔憂，也應該讓所有關心櫻桃產業未來的人感到警惕。」

儘管中國櫻桃產業在冷鏈儲存與物流系統方面仍不如成熟市場，但Sauer認為，隨著低廉勞動力與基礎建設快速發展，這些差距終將被彌補。他指出，隨著中國逐步邁向自給自足，太平洋西北地區恐在亞洲的次級與第三級市場中面臨被取代的風險。

數據顯示，美國對中國的櫻桃銷量明顯下滑，迫使原本銷往中國的貨源轉往南韓、台灣與墨西哥市場，而這樣的調整通常難以獲利。Sauer表示，當原本預計銷往高價市場的水果被迫轉銷至其他市場時，往往會帶來嚴重的價格下跌與市場失衡。

他表示，原本應該以不錯價格銷往中國的櫻桃，最後流向其他國家，「至於最終的淨收益結果，我們仍難完全掌握，但對我而言，這是一個重要警訊。」

墨西哥成為高量消化市場同樣值得關注。儘管吸收了大量貨源，但每箱約20至25美元的價格水準，主要吸引低利潤的買家，而非健康出口市場應有的高價回報。

此外，此外，日本市場雖為早季櫻桃提供短暫支撐，價格表現尚可，但整體數據顯示，傳統高利潤市場正逐漸鬆動。

Sauer坦言，這正是今年市場現實的寫照，「關稅可能是一個因素，新興生產國的競爭也可能造成影響。」

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