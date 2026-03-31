最後倒數！12大品牌「點數歸零」 Costco、全家等名單一次看

〔財經頻道／綜合報導〕今天是3月31日，多達12家品牌的會員點數即將在今天到期歸零，包括全家、美聯社、大全聯、好市多、迷克夏、麥當勞等消費者熟悉的店家都在名單內，業者提醒會員儘早使用點數，以免損失權益。

1.全家便利商店

當年度累積點數於次年3月31日失效，未使用完畢將自動歸零。

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2.美聯社

2025年1月1日至12月31日間累積的紅利點數，於今年3月31日到期，民眾有長達3個月的時間可兌換使用。

3.大全聯

大全聯信用卡用戶參與部分活動所獲得之福利點，有效期限至2026年3月31日止。

原大潤發會員完成會員連結後，發幣轉換之福利點，有效期限至 2026 年4月5日止。點數明細請以系統紀錄資訊為準。

4.好市多（富邦聯名卡好多金）

聯名卡持卡人於2026年1月31日止累積之好多金，請於2026年2月28日前折抵實體店內消費完畢，未使用完將於2026年4月1日起自動失效。持卡人不得再要求折算現金或其他給付。

5.松本清

每年以4月1日至隔年3月31日為1年度週期，當年度所發出之點數至隔年度3月31日失效（例如：2025年4月1日-2026年3月31日所發出之點數至2026年3月31日失效，依此類推）。

6.麥當勞

有效期限為自獲贈日起至後年的3月31日23:59分止，點數到期後，未兌換的點數將於隔日全數失效及歸零。例如：2024年度消費累計所贈送之點點卡點數，使用有效期限至2026年3月31日止，以此類推。

7.爭鮮

2025年度消費點數即將在2026年3月31日到期。

8.勝博殿

2025年3月1日至2026年2月28日消費所得點數，將於2026年3月31日到期。會員可利用勝博殿LINE/APP會員查詢。

9.享聚卡

旗下品牌：大戶屋、bb.q CHICKEN、IKIGAI燒肉專門店

當年度累積的點數於累點隔年3月31日失效，若點數到期前未使用完畢，將自動失效歸零。如2021年1月3日累積的點數，使用期限至2022年3月31日，2022年4月1日點數將做歸零處理。

10.莫凡彼

紅利點數效期為每年度結算，當年度發出的紅利點數使用期限至次年3月31日，當年度未使用完的紅利點數將於次年4月1日歸零，請於效期內完成商品兌換，逾期紅利點數失效，恕不補發。

11.迷克夏

當年度消費累積的點數，可使用至次年的3月31日為止。

12.全國加油站

點數有效期為每次累積點數日的次年03月31日到期（例如持卡人於2026年度所累積的點數，如未兌換則將於2027年03月31日下午8點到期歸零）。

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