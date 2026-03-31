時尚又酷炫！UNIQLO這款經典運動衫 網喊：買了絕對不會後悔

時尚又酷炫！UNIQLO這款經典運動衫，網喊買了絕對不會後悔。（擷取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕優衣庫（UNIQLO）提供各式各樣的平價服飾，從日常基本款到緊跟潮流的時尚單品，應有盡有，而近期推出的經典運動衫，由於簡約設計易於搭配，網友貼文說：時尚又酷炫、非常適合這個季節、買了絕對不會後悔等諸多好評。

日媒報導，優衣庫的這款運動衫是１款常規版型運動衫，肩部、衣身和羅紋寬度均經過調整，內外層均採用優質細膩布料，觸感順滑，且布料內側採用耐磨防掉毛的圈絨結構，領口處設有領口包邊，即使多次洗滌也不易變形。

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簡約的設計使其易於搭配，並有多種顏色可供選擇，廣受好評，根據購買過的顧客評論道：「絕對不會後悔買它。它非常百搭，雖然是運動衫，但面料順滑，所以不會顯得過於休閒，上班穿也很合適。」、「它既時尚又酷炫。我覺得顏色鮮豔亮麗，非常好看，我打算再買１件」、「它非常適合這個季節，搭配T恤穿著感覺恰到好處，鮮豔的顏色很適合春天」、「這是我一年中最常用的產品」、「不易褪色，也不容易起毛球，非常實用」。

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