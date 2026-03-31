自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

時尚又酷炫！UNIQLO這款經典運動衫 網喊：買了絕對不會後悔

2026/03/31 14:58

時尚又酷炫！UNIQLO這款經典運動衫，網喊買了絕對不會後悔。（擷取自官網）時尚又酷炫！UNIQLO這款經典運動衫，網喊買了絕對不會後悔。（擷取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕優衣庫（UNIQLO）提供各式各樣的平價服飾，從日常基本款到緊跟潮流的時尚單品，應有盡有，而近期推出的經典運動衫，由於簡約設計易於搭配，網友貼文說：時尚又酷炫、非常適合這個季節、買了絕對不會後悔等諸多好評。

日媒報導，優衣庫的這款運動衫是１款常規版型運動衫，肩部、衣身和羅紋寬度均經過調整，內外層均採用優質細膩布料，觸感順滑，且布料內側採用耐磨防掉毛的圈絨結構，領口處設有領口包邊，即使多次洗滌也不易變形。

簡約的設計使其易於搭配，並有多種顏色可供選擇，廣受好評，根據購買過的顧客評論道：「絕對不會後悔買它。它非常百搭，雖然是運動衫，但面料順滑，所以不會顯得過於休閒，上班穿也很合適。」、「它既時尚又酷炫。我覺得顏色鮮豔亮麗，非常好看，我打算再買１件」、「它非常適合這個季節，搭配T恤穿著感覺恰到好處，鮮豔的顏色很適合春天」、「這是我一年中最常用的產品」、「不易褪色，也不容易起毛球，非常實用」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財