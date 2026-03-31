台灣狀況曝！1文揭密亞洲能源挑戰

一場潛在的能源斷鏈危機，正在亞洲多國蔓延。（路透資料照）





〔財經頻道／綜合報導〕中東戰事持續，牽動包括台灣等國家能源與石化原料緊張情緒，外媒報導，作為中東液化天然氣最大進口國的亞洲國家，已經開始燃燒更多煤炭並減少消費，而台灣核電退役與液化天然氣、燃煤使用問題也浮上檯面。

《紐約時報》報導，自荷姆茲海峽關閉和卡達出口碼頭受損以來，全球液化天然氣市場已損失約2800萬噸。分析師預測，這種短缺可能會持續數年。雖然所有能源進口國都會受到影響，但受影響的程度並不相同。

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歐亞集團諮詢公司分析師Henning Gloystein表示，當前市場正出現明顯收緊，「供應將持續減少，這樣的狀況可能一路延續到本世紀末之前。」

他進一步表示，亞洲地區的影響將在短期內逐步浮現，預計「從下週開始，未能如期交付的實際衝擊，也就是實體供應中斷的影響，將開始顯現。」

到目前為止，亞洲之所以尚未受到太大衝擊，是因為在海峽關閉前，已有一批來自波斯灣、正在海上的天然氣貨船形成緩衝。不過，這些船隻中的最後一批，將在未來幾天內陸續抵達。

屆時，亞洲地區將面臨供需缺口的壓力。由於亞洲購買了中東約九成的液化天然氣產量，一旦供應中斷，需求與供給之間的落差將迅速浮現。

而這樣的缺口，預料至少要到2028年才有機會緩解，屆時隨著美國天然氣產量大幅提升，新一波供應才會進入市場。

亞洲包括台灣、中國、日本、印度和南韓等國家，都依賴液化天然氣發電，此次的供應中斷威脅著該地區的工業產出，並可能削弱其未來繼續依賴液化天然氣來滿足日益增長的能源需求的意願。

能源緊張的跡像已經顯現。亞洲各國紛紛轉向石油和煤炭發電，有些國家甚至大幅削減能源消耗。能源專家表示，隨著戰爭造成的能源供應中斷持續下去，這些措施可能會進一步加強。

能源顧問公司Wood Mackenzie全球液化天然氣研究總監托爾曼（Daniel Toleman）表示：「基本上，當市場供應減少時，就意味著需求必須隨之下降。」

他指出，作為第一步因應措施，「各國將會在可行的情況下，轉而使用其他替代燃料。」

《華盛頓郵報》報導指出，台灣民進黨從1986年開始反核，2016年政黨輪替，時任總統蔡英文上任，明定2025年達成非核家園，並開始逐步關閉燃煤電廠。

報導指出，逐步淘汰煤炭是合理的，但以液化天然氣取代核能，則較具爭議。就像德國一樣，台灣難以僅依賴再生能源，台灣幾乎沒有本土化石燃料資源，在缺乏核能的情況下，必須透過海運進口約97%的能源。

不過，近期民進黨已出現政策轉向，宣布計畫重啟核電機組。《紐約時報》報導點出，台灣約有30%的液化天然氣來自與卡達的合約，近年已陸續停用大部分燃煤電廠，核能發電也已逐步退役。若要重新啟用閒置的燃煤電廠，不僅耗時，成本恐相當高昂。

但為因應能源供應中斷問題，《紐約時報》指出，為了確保眼前的工業生存，許多國家仍選擇繼續推進煤電轉型相關計畫。例如南韓，近期南韓政府宣布計畫取消，先前為保護空氣品質而對燃煤電廠使用量設定的限制。

此外，印度擁有豐富的國內煤炭儲量，自2月底中東戰爭爆發以來，印度政府也發布指令，要求最大限度地提高燃煤發電量，並命令燃煤電廠從4月開始滿載運轉3個月。

儘管天然氣危機對東北亞等經濟體來說成本高昂，但因財力足夠，讓他們能夠透過現貨市場（spot market）以市價競標美國及其他地區的即時液化天然氣（L.N.G.）供應，相對更容易應對危機。

Eurasia Group專家Gloystein指出：「因為財力雄厚，他們可以用錢解決問題。」他舉例，日本等大經濟體在需求緊迫時，可迅速購買昂貴的現貨貨櫃。「不過，這勢必會讓財力較弱的國家承擔更多成本。」

分析人士警告，全球能源市場的不均衡可能加劇不同國家之間的經濟壓力，窮國可能面臨能源成本飆升的挑戰。托爾曼就表示，在南亞和東南亞，對於巴基斯坦和孟加拉等國家而言，「這將更多是限氣的問題。」在該地區，「各國必須在能源成本與進口高價液化天然氣之間做抉擇，或者選擇放緩經濟活動以降低天然氣需求。」

報導最後表示，亞洲長期將液化天然氣視為綠色轉型「橋樑燃料」，比煤炭清潔、比再生能源穩定，並能支撐預計到2050年將近翻倍的能源需求。然而，連續兩次重大供應衝擊：2022年俄烏戰爭及近期中東戰事，讓液化天然氣的可靠性受到嚴重質疑。

Gloystein表示：「液化天然氣作為可靠燃料的信用概念基本上已經破產，5年內發生了第2次重大天然氣危機。」他認為，這將促使各國加速發展更不易受地緣政治影響的替代能源，如再生能源與核能。

對於液化天然氣進口國而言，能源規劃面臨根本性改變。Gloystein表示：「目前任何擬建燃氣發電廠的國家或企業，都必須重新評估計畫。即便中東戰爭結束，也不可能回到以往的常態。」原本預期將帶動新天然氣電廠和進口碼頭建設的需求，如今面臨不確定性，能源布局或將全面轉向更穩定、風險更低的選項。

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