中國加強對境外信託徵稅 打擊超級富豪

中國官員正加強對持有香港上市公司股份的境外信託徵稅。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國官員正加強對持有香港上市公司股份的境外信託徵稅，打擊中國超級富豪利用這種結構在海外投資數十億美元的行為。

《彭博》報導，知情人士透露，江蘇、深圳等省市相關部門已要求這些信託基金的持有人申報詳細的財務資訊，包括股息和股份出售等投資收益。另一名知情人士表示，此前，上海也已開始要求相關機構申報未來3年的收入，這項計劃於2025年初啟動。

請繼續往下閱讀...

知情人士表示，在其中一次的案例中，當地稅務部門試圖對投資收益徵收20％的稅款，外加罰款。另一名知情人士也提到，另一省份的稅務部門要求披露過去兩年從境外信託獲得的收入。

此舉凸顯了中國政府對離岸架構的打擊，這些架構長期以來被視為稅務執法的灰色地帶，也是北京方面加強力道對海外資金徵稅的一部份。稅務官員這次重點打擊的信託基金曾被用於投資海外註冊的公司，其中包括一些在海外註冊的紅籌股，這些公司雖然註冊地在海外，卻能讓投資人接觸到中企。

長期以來，境外信託一直是尋求在香港上市公司股東的熱門選擇，部份原因是他們在很大程度上可以免受中國稅務機關的審查。但根據知情人士透露，隨著審查力道加強，一些企業所有人對設立這類架構來持有即將上市的香港公司股份持謹慎態度。

由於經濟成長缺乏動力且財政赤字不斷擴大，中國一直在尋求更多稅收來源，繼兩年前將矛頭指向超級富豪之後，當局加強了對公民大量未申報海外資產徵稅的力道，並將審查範圍擴大到普通民眾。官方數據顯示，去年中國個人所得稅收入較2024年成長11.5％，達到創紀錄的1.62兆人民幣（約新台幣7.55兆元）。

對境外信託的嚴格審查是針對紅籌股上市模式的最新打擊，紅籌股上市模式允許中企出售其在境外實體持有的股份，這些實體持有境外資產和業務。包括中國移動（China Mobile）、中國海洋石油（Cnooc）都是採取這種模式在香港上市的公司之一。

中國證券監管委員會今年採取措施限制紅籌股在香港上市，理由是需要提高透明度和加強遵循。一些擬上市的公司目前正在調整公司架構，以備上市之需。

對於信託的打擊也給該國的超級富豪帶來極大的不確定性，知情人士透露，目前尚不清楚檢查人員會追溯收入到什麼程度，以及是否會採取處罰措施。中國官員也對資本外流採取更強硬的立場，包括將兩家領先的跨境線上經紀公司從中國的應用程式商店中移除。

根據彭博產業研究（Bloomberg Intelligence）編制的指數顯示，預計到2025年，將有1.04兆美元（約新台幣33.42兆元）的「熱錢」流出該國，這將是自2006年有數據紀錄以來最大的年度資金外流。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法