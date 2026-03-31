受困逾1月終突圍！中國國企貨輪通過荷姆茲海峽 竟空船離開

伊朗戰爭爆發後，首度有中國國營企業貨船通過荷姆茲海峽。海峽示意圖，與本新聞無關。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗戰爭爆發後，首度有中國國營企業貨船通過荷姆茲海峽，這2艘貨輪已經在波斯灣滯留一個多月，30日終於通過荷姆茲海峽進入阿曼灣水域，部過根據貨輪吃水深度判斷，這兩艘船似乎僅載空貨櫃，未承載其他貨物。

據《彭博》報導，2艘與中國國營企業中遠海運集團有關的貨櫃船「中海印度洋」和「中海北冰洋」在伊朗戰爭爆發後，已經在波斯灣滯留一個多月，30日上午2艘貨輪自波斯灣內向東啟程後通過海峽，2艘貨輪都發出信號，表明船東和船員均為中國背景。

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「中海印度洋」和「中海北冰洋」從杜拜附近海域出發，駛向伊朗拉臘克島（Larak Island）和格什姆島（Qeshm Island）之間的一條航道，通過荷姆茲海峽進入阿曼灣水域。

報導指出，上個星期五（27日），這2艘船也採取了同樣的做法，但在伊朗附近突掉頭返航，原因不明。

但外媒根據船舶吃水深度判斷，這兩艘船除裝載空貨櫃外似乎未承載其他貨物，「中海印度洋」和「中海北冰洋」都能運載約1萬9000個標準20英尺貨櫃。

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