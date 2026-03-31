市場崩盤前兆？經濟衰退警報大響、專家全說了

一項以沃爾瑪（Walmart）為核心的「沃爾瑪衰退指標」，已攀升至近20年前的全球金融危機以來最高水準。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國經濟是否即將轉弱，市場出現新的警訊。華爾街資深經濟學家指出，一項以沃爾瑪（Walmart）為核心的「沃爾瑪衰退指標」（Walmart Recession Signal, WRS）已攀升至近20年前的全球金融危機以來最高水準，顯示經濟放緩風險正快速升高。

「沃爾瑪衰退指標」由資產管理公司Leuthold Group前首席投資策略師保爾森（Jim Paulsen）所建立，主要透過比較沃爾瑪股價與奢侈品類股的相對表現，判斷消費結構變化。當指標上升，代表消費者從高端商品轉向平價商品，通常被視為景氣轉弱的前兆，也就是指標數字越高，經濟出現劇烈下行的風險就越大。

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這項衰退指標的邏輯在於：當經濟放緩時，消費者會從奢侈品牌轉向價格較低的零售商，例如沃爾瑪。因此，WRS上升可能意味著經濟衰退或「顯著經濟放緩」即將到來。

保爾森指出，這項指標在過去4次美國經濟衰退前皆曾顯著上升，而今年以來已再度攀升約28個基點。他直言，隨著伊朗戰爭推升能源價格並加劇市場不確定性，「該指標正越來越明確地提醒投資人應對美國經濟保持謹慎」。

雖然他預期美國今年仍有機會避免正式陷入衰退，但也強調，「顯著的經濟放緩已在發生之中」，且未來幾個月可能更加明顯。

從基本面來看，沃爾瑪股價過去一年大漲約40%，主要反映通膨壓力下，消費者轉向價格更低的零售通路。這一消費行為轉變，正是該衰退指標上升的關鍵原因。

進一步分析顯示，該指標上升背後隱含三大風險。首先，中低收入族群財務壓力增加，消費結構出現降級現象；其次，私募信貸市場面臨贖回壓力，潛在金融風險升溫；第三，就業市場可能尚未反映壓力，失業率未來存在上升空間。

保爾森並指出，歷史經驗顯示，該指標通常領先失業率變動，意味目前勞動市場的穩定，可能只是短期現象。儘管如此，美國經濟仍展現一定韌性，但近期就業成長放緩、房市降溫及消費支出轉弱，已成為潛在隱憂。

在國際因素方面，市場普遍認為，伊朗戰爭推升油價，是近期經濟不確定性的核心來源之一。華爾街機構如高盛（Goldman Sachs）與BCA Research，已相繼上調未來12個月美國經濟衰退機率，反映市場風險預期升溫。

整體而言，「沃爾瑪衰退指標」的急升，顯示消費行為已出現結構性轉變。專家提醒，這類領先指標往往在官方經濟數據轉弱前即釋出訊號，未來走勢值得持續關注。

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