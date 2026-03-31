台積電內鬼洩密案「這時」要宣判了！外媒關注這樣說

台積電。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電離職工程師陳力銘涉嫌勾結在職工程師吳秉駿、戈一平竊取2奈米關鍵技術，遭檢調搜索後一路羈押，期間又供出另名共犯工程師陳韋傑，4人均被依違反《國家安全法》起訴，智慧財產及商業法院日前已辯論終結，訂於今年4月27日宣判。

科技網路媒體《Tomshardware》報導對此點評，這案件之所以令人矚目，是因這是台灣法院首次針對半導體領域中援引《國安法》，對陳力銘及相關人員提出起訴，且涉及兩項不同指控；此外，日本半導體設備大廠東京威力科創也被一併列入起訴對象。

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值得注意的是，若上述案件讓人感到似曾相識，可能是因為目前仍在進行中的另一宗案件：台積電前資深副總經理羅唯仁投靠英特爾後涉及的營業秘密案。

綜合媒體報導，陳力銘原擔任台積電12廠良率部門工程師，其後跳槽到東京威力科創行銷部門，為替東京威力公司爭取成為台積電先進製程更多站點設備供應商，多次要求當時在職的台積電工程師吳秉駿、戈一平提供關鍵技術與營業秘密，拍攝重製後俾利東京威力公司檢討改善蝕刻機台表現，以爭取台積電2奈米製程蝕刻站點供應量產機台資格。

台積電發覺異常後內部調查，去年7月8日提出告訴。智財分署檢察官於同年7月25至28日指揮調查局發動搜索、約談，訊後將陳力銘、吳秉駿、戈一平聲請羈押禁見獲准。

智財分署於去年8月27日依營業秘密法意圖域外使用而竊取營業秘密罪、竊取營業秘密罪、國家安全法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪起訴3人，並求處陳力銘應執行有期徒刑14年、吳秉駿應執行9年徒刑、戈一平7年徒刑。

檢方進一步追查發現，先前已遭起訴的陳力銘供出共犯，台積電另1名工程師陳韋傑也涉竊取台積電14奈米以下製程，且東京威力高階主管盧怡尹於案發後刪除資料涉嫌滅證，檢方因此追加起訴陳力銘、陳韋傑及盧怡尹3人。

針對3人犯行，檢方分別具體求刑：陳力銘7年徒刑、陳韋傑8年8月徒刑，以及盧怡尹1年徒刑。

綜合媒體報導，吳秉駿、戈一平已於今年2月各以300萬元、200萬元交保獲釋；陳力銘、陳韋傑則仍維持羈押禁見裁定，合議庭也於3月27日裁定2人自4月1日延長羈押2月。

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