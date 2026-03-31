黃金連2強彈！但仍慘創18年來最差單月表現

週一（30日）黃金價格反彈。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週一（30日）黃金價格反彈，連續第2個交易日上漲，但在中東衝突刺激市場對通膨和利率上升預期的情況下，仍無法挽回3月月線幾乎篤定下跌的頹勢，預料將創下2008年以來最差單月表現。

黃金現貨價上漲0.6%，報每盎司4518.57美元，上週曾觸及11月以來最低。

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4月交割的黃金期貨收高0.7%，報每盎司4557.50美元。

《路透》報導，Kitco Metals高級分析師威科夫（Jim Wyckoff）表示：「戰爭仍在激烈持續，衝突暫無解決跡象，這帶動避險需求、進而推高金價，近期市場焦點將集中在戰爭、原油價格、公債殖利率以及美元指數上。」

金價3月以來下跌超過14%，預料將創下2008年以來最差單月表現，主因是能源價格飆升加劇通膨疑慮，並促使市場重新評估利率預期。

聯準會（Fed）主席鮑爾表示，Fed可以等待並觀察伊朗戰爭對經濟和通膨的影響。Fed本月稍早把基準利率的目標區間維持在3.50-3.75%不變。

地緣政治方面，美國總統川普週一表示，除非伊朗開放荷姆茲海峽，否則伊朗的發電廠和油井將被摧毀。在此之前，德黑蘭表示美國的和平提議不切實際，並向以色列發射多輪彈道飛彈。

另外美國本週將公布一系列經濟數據，包括職位空缺、零售銷售、ADP 就業報告，以及非農就業數據。

Forex.com市場分析師拉扎克扎達（Fawad Razaqzada）表示，每盎司4700到4750美元區間似乎是金價短期反彈的測試水位，「如果金價無法突破這個區間，這次反彈很可能像我們近期看到的其他反彈一樣逐漸消退。」

其他貴金屬交易：

現貨白銀上漲1%，報每盎司70.27美元。

現貨鉑金上漲1.6%，報每盎司1891.71美元。

現貨鈀金上漲2.9%，報每盎司1416.47美元。

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