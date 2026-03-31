酷澎「寵物超級特展」飼料貓砂9折起 免搬送到家

Coupang酷澎3/30~4/12寵物超級特展，優質寵物食品、用品全面9折起。（圖由業者提供）

〔財經頻道／綜合報導〕迎接兒童節連假，酷澎3月30日至4月12日同步寵愛毛孩，「寵物超級特展」攜手國內外知名寵物品牌食品、用品全面9折起，滿額領券現折最高200元。包含貓食品牌INABA CIAO、Sheba希寶，狗食品 Cesar西莎、Ziwi Peak 滋益巔峰、Greenies健綠等，還有全程於台灣生產製造的品牌斑尼菲及寵物保健Our Pet奧沛，皆可透過「火箭速配」最快隔日到貨服務，輕鬆照顧毛主子。

Coupang 酷澎以顧客需求為核心，觀察到農業部統計全台犬貓登記數量去（2025）年底突破340萬隻，寵物已成為台灣家庭重要成員，Coupang酷澎持續優化寵物館的瀏覽體驗，從熱銷榜到特價商品皆能秒速找到狗、貓所需關鍵字，並不斷引進新品牌與品項，搭配自有物流配送車隊的最快隔日到貨優勢，逐步成為飼主補貨的重要通路之一。

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此外，農業部統計資料中，登記貓咪數量首度超越犬隻，反映養貓族群持續增加 ，也更願意在日常生活中選購優質貓糧、點心照料貓主子。INABA CIAO 啾嚕肉泥綜合海鮮口味，小包裝方便分次餵食，長期穩坐酷澎熱銷點心泥榜單。Sheba 希寶則以濕潤口感鮮饌包，同步提供符合美國AAFCO標準的完整營養，深受飼主喜愛。

高頻購買的貓砂多為2至3公斤以上且體積較大 ，Coupang酷澎彈性配送選項，提供顧客宅配至家門前、管理室等指定地點，免搬免扛，讓補貨日常輕輕鬆鬆。ODOUT臭味滾除臭瞬吸礦砂以超低粉塵量獲得顧客青睞，保護貓咪與全家人呼吸道。毛班長paipet貓砂特別開發過渡期專用混和砂，融合礦砂與豆腐砂，幫助貓咪提早適應不同觸感。

貓咪的室內活動與外出需求，Coupang酷澎同樣為顧客提供豐富選品，毛皇上的頂天立地貓爬架、Aoyi奧藝橢圓形奧喵貓抓盆，讓貓咪在家盡情放電；Aoyi奧藝還有具備避震設計的分離式寵物推車，都能透過 Coupang 酷澎的自有物流車隊，一鍵下單直達家門口。

在狗糧及用品方面，隨著飼主照護觀念提升，帶動寵物需求朝精緻化發展。ZIWI Peak滋益巔峰全齡犬飼料選用96%紐西蘭肉品，採無穀配方設計，降低常見過敏原並提升消化吸收表現。隨著寵物高齡化趨勢升溫，Our Pet奧沛犬用保健品主打骨骼與關節保養；UNCLE PAUL保羅叔叔則依不同年齡與體況推出多元配方飼料，皆在Coupang酷澎滿足飼主多樣化需求。

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