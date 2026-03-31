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還沒公告先衝一波！這6檔發放股東紀念品機率高 今為最後上車日

2026/03/31 10:24

隨著股東會旺季來臨，各家公司所發放的股東會紀念品再度成為市場關注焦點。（示意圖，資料照）隨著股東會旺季來臨，各家公司所發放的股東會紀念品再度成為市場關注焦點。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕股東會旺季又來了，大家最關心的「股東會紀念品」也重新變成熱門話題！除了已經公布送什麼的公司之外，還有一些還沒揭曉內容的，也讓不少投資人提前卡位，搶占領取資格。

今（31日）為6檔具備過去5年皆發放紀念品紀錄之個股的最後買進日，包括正達（3149）、優你康（4150）、永新-KY（4557）、德宏（5475）、康和證（6016）、邦太（8935）等。儘管上述公司目前尚未公告紀念品內容，但仍具高度發放機率，投資人可趁此機會提前布局，搶得領取資格。

以下為6檔股票近5年曾發放的股東會紀念品整理表，提供投資人參考：

股票代號 公司名稱 最後買進日 近5年曾發放的股東會紀念品
3149 正達 3月31日 潔膚皂、洗碗精、抗菌洗手乳、中杯美式咖啡券、中杯美式咖啡券
4150 優你康 3月31日 近5年皆發放 全家禮物卡50元
4557 永新-KY 3月31日  黑白二稻 白米600克、養氣米 黑米600克
5475 德宏 3月31日 木槳清潔棉、伊莎貝爾櫻花香皂、妙管家強效抗菌洗衣粉、高級美容香皂
6016 康和證 3月31日 7-11商品卡50元、樂美雅LUMINARC強化餐盤三入組、美琪抗菌香皂100g三顆裝
8935 邦泰 3月31日 Luminarc 20cm晶鑽浮雕白玉深盤、T-KI成人旅行組（硬盒）、驅塵氏雙軌密封夾鏈袋10入、醫療口罩10入（邦泰）、六都美防護口罩（紀念版）

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