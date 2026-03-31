3萬2保衛戰！記憶體大屠殺 指數跌近500點失守季線

記憶體大屠殺，指數跌近500點，失守季線，陷3萬2保衛戰。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火升溫，美國總統川普升級了他的威脅，稱如果具有重要戰略意義的荷姆茲海峽繼續關閉，美國將摧毀伊朗的發電廠、油井和哈爾克島，受此衝擊，亞股週二持續屠殺，日股大跌1327點，而韓股更慘暴跌逾4%，而台股則在華邦電、南亞科等記憶體開盤重挫，指數開盤跌99.16點，以32419點開出，在ABF載板、面板、矽智財、AI等電子股走跌，指數跌近500點，失守季線，陷3萬2保衛戰。

中東戰火未有平息跡象，投資人對於伊朗戰事升級的擔憂有所加深，使美國華爾街股市30日早盤漲幅收斂，除了道瓊工業指數收盤小漲外，其他3大指數終場收跌。

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道瓊工業指數小升49.50點或0.11%，收45216.14點。

標準普爾500指數小跌25.13點或0.39%，收6343.72點。

那斯達克指數下挫153.72點或0.73%，收20794.64點。

費城半導體指數重挫315.33點或4.23%，收7142.33點。

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