別傻存錢！專家揭「1簡單」理財習慣 才是孩子成為千萬富翁最佳途徑

別傻存錢！專家揭持續投資理財習慣，才是孩子成為千萬富翁最佳途徑。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕身為父母，最希望就是為孩子創造美好的未來，理財專家表示，若你想培養孩子在退休前成為千萬富翁，其最佳途徑不是教小孩存錢，而是儘早養成「持續投資」的習慣，如果每月為孩子投資100美元（約新台幣3200元），就能確保孩子在退休前成為千萬富翁。

《GOBankingRates》報導，致力於讓個人理財更易於理解和應用的平台Maconomics創始麥克（Ross Mac）表示，許多人從小就被灌輸不談錢的觀念，即使是對家人也是如此，這被認為是不禮貌的，但這可能會讓孩子在日後養成不良的理財習慣。

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麥克希望從孩子很小的時候就開始幫助他們了解理財，揭開金錢的神秘面紗。他說，1個好的習慣是經常和孩子談論金錢以及金錢的流動，目標是讓談論金錢成為1種常態，這樣你的孩子就不會對金錢感到焦慮。

讓孩子對金錢保持開放的態度，也意味著要以身作則，建立良好的理財習慣。麥克表示，最有效的習慣之一就是每個月優先考慮儲蓄和投資。

然而，麥克最希望家長教給孩子們的1件事，那就是儘早並持續投資的重要性。他指出，教導孩子儲蓄固然重要，但更重要的是教導他們如何投資。

他說，你必須讓他們明白，光靠存錢是無法致富的，錢必須為你工作，換句話說，孩子越早了解複利的力量，以及複利如何將微小的投入變成改變人生的財富就越好。

「如果非要我選一個最重要的習慣？那就是儘早開始持續投資，」麥克說。 父母如果每月為孩子投資100美元，就能確保孩子在退休前成為千萬富翁。

若你擔心投資對孩子來說太複雜？讓麥克來幫你消除疑慮。你的任務是幫助他們獲得實務經驗，並向他們展示金錢與他們生活的連結。麥克舉例說，自己的孩子喜歡YouTube和Netflix，所以他常常跟他們講解Google和Netflix的股票表現，他說孩子們透過實踐和將金錢與他們的世界聯繫起來學習效果最好。

麥克也建議將儲蓄和投資變成一種遊戲，例如父母可以和孩子一起存錢，類似於父母贊助的401（k）計畫。關鍵在於讓投資變得容易上手，甚至充滿樂趣，當金融知識以簡單易懂、引人入勝的方式引入時，孩子們不僅僅是死記硬背，他們還會養成終身受益的習慣。

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