中東產油國為何拋售美債？不是不看好 關鍵原因竟是「這1點」

中東產油國為何拋售美債？外媒揭關鍵原因：「現金為王」。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕自2月28日美國與以色列對伊朗開戰以來，中東主要產油國開始減持美國國債，僅3月以來，這類持倉就減少了660億美元（約新台幣2.12兆元）。外媒指出，中東產油國為何拋售美債，背後真正的驅動力，並不是不看好，而是對「流動性」的迫切需求。

據分析指出，中東產油國約持有外資美債的3.5%，其規模超過3000億美元（約新台幣9.64兆元），很可能是這波減持的一部分，其中包括沙烏地阿拉伯等主要國家。

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伊朗戰爭爆發後，市場各角落都出現資金壓力的跡象：股市已連續5週下跌、信貸市場出現基金贖回潮、企業債市場則透過信用違約交換（CDS）對沖中東衝突風險。這些現象共同指向一件事，市場正在快速「變現」，投資人急著把資產轉為現金。

更值得關注的是，在規模高達30.6兆美元（約新台幣984兆元）的美國國債市場中，美債一向被視為避險資產，但本月卻罕見遭遇資金撤出。專家指出，主因在於通膨預期升溫，使投資人對長天期債券產生疑慮，但到了本週一，市場焦點轉為經濟放緩疑慮，帶動美債反彈，殖利率大多下滑。

分析師指出，3月大部分時間，債市由通膨疑慮主導。10年期與30年期美債殖利率本月截至上週五分別上升47.8個基點與35個基點，升至去年7月中以來最高水準。

根據美銀證券 （BofA Securities） 策略師，作為外國官方需求指標的託管持有量已降至 2012 年以來最低水準，而當時美債市場規模僅約目前的3分之1。自3月初以來，這類持有量已減少 660 億美元。此外，中東石油出口國約占外國投資人持有美債的3.5%，約略超過 3000 億美元，也可能是減持原因之一。

Jefferies貨幣市場經濟學家西蒙斯（Thomas Simons）表示，市場對於外國資金需求的變化非常敏感。過去幾年來，市場對長期需求是否能維持的信心有所動搖，導致賣壓出現。

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