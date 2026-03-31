衝突太耗時！傳川普願意在不重開荷姆茲海峽的情況下結束戰爭

政府官員表示，川普告訴助手，願意在不重開荷姆茲海峽的情況下結束戰爭。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕政府官員表示，美國總統川普（Donald Trump）告訴助手，即使荷姆茲海峽仍基本維持關閉，他也願意結束美國對伊朗的軍事行動，這可能會延長德黑蘭對該關鍵水道的控制，並將重新開放水道的複雜行動留待日後進行。

《華爾街日報》報導，近日，川普及其助手評估認為，試圖打開海峽咽喉要道的行動會將衝突延長至超出他預期的4到6週。他認為，美國應該優先實現削弱伊朗海軍和飛彈、緩和當前敵對行動的主要目標，同時透過外交手段向德黑蘭施壓，促使其恢復自由貿易。官員表示，如果這些努力失敗，華府將敦促歐洲和波斯灣盟友領頭推動海峽重新開放。

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他們表示，川普也可以選擇軍事選項，但這並非他眼下的首要任務。

過去一個月，川普就如何處理荷姆茲海峽問題公開表達了各種不同的看法，這反映了他在戰爭中反覆無常的目標和目的。他有時威脅，如果這條水道在某個日期前不重新開放，他將轟炸民用能源基礎設施；有時他又淡化荷姆茲海峽對美國的重要性，並聲稱關閉海峽是其他國家應該解決的問題。

海峽關閉的時間愈長，對全球經濟的衝擊就愈大，天然氣價格上漲的風險也愈高。包括美國盟友在內的多個國家正遭受能源供應中斷的困擾，而能源供應曾經可以自由通過這一咽喉要道，依賴化肥種植糧食或是氦氣製造晶片等物資的產業正面臨短缺。

分析人士表示，如果無法迅速恢復安全通道，德黑蘭將繼續威脅世界貿易，直到美國及其夥伴達成協議或以武力結束危機。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）副總裁、伊朗問題專家馬洛尼（Suzanne Maloney）稱，在海峽開放之前結束軍事行動是「極其不負責任的」。馬洛尼指出，美國和以色列共同發動了這場戰爭，也無法擺脫戰爭帶來的後果，能源市場本質上是全球性的，美國不可能躲過已經造成的經濟損失，如果海峽繼續關閉，損失將會呈指數級惡化。

川普急於結束戰爭的願望與他計劃採取的其他措施互相矛盾，兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）已進入該地區，川普也下令派遣陸軍精銳第82空降師的部份兵力，並考慮向中東增派1萬名地面部隊。川普曾將這場戰爭稱為「一次短程旅行」和「一段美好時光」，《WSJ》報導稱，川普也在評估一項複雜而危險的任務，奪取伊朗的鈾礦。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）週一（30日）表示，美國正在「努力」恢復海峽的正常運作，但並未將其列入打擊伊朗海軍、飛彈、國防工業和核武製造能力的核心軍事目標之中。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）週一接受《半島電視台》訪問時表示，為完成美國軍事目標而展開的行動將在幾週內結束。接著，將面臨荷姆茲海峽的問題，而這將由伊朗來決定，或者由來自全球各地和該地區的國家組成的聯盟，並有美國的參加，將確保海峽以某種方式開放。

官員們表示，他們相信隨著伊朗軍事力量的削弱，德黑蘭控制該通道的能力也會減弱。曾任川普國家安全委員會官員、現任華府智庫保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）成員的戈德堡（Rich Goldberg）表示，一旦實現了那些戰略目標，一切自然水到渠成，到時候就會把注意力集中在荷姆茲海峽，因為已經對他們的外部威脅造成龐大打擊，就會將軍事資源重新分配到這項任務上。

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