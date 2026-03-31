華南金股東會紀念品送「咖波聯名限定雙盤組」網友讚聲連連

華南金（2880）週一（30日）公布今年股東會紀念品內容，將贈送「咖波聯名限定雙盤組」給股東。（圖由華南金提供）

〔財經頻道／綜合報導〕華南金（2880）47.1萬股東看過來！公司週一（30日）公布今年股東會紀念品內容，將贈送「咖波聯名限定雙盤組」給股東。消息一出，引發PTT網友讚聲連連直呼「好可愛」，還有網友表示「紀念品還得是華南金」。

華南金週一公告，公司將於6月18日召開股東常會，股票將於4月20日至6月18日停止過戶。投資人最晚須於4月15日前買進華南金股票，才能列入股東名冊並領取紀念品。

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針對股東會紀念品發放原則，華南金表示，持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，公司將不予發放紀念品。

華南金今年股東會地點訂於台北市信義區松仁路123號2樓（華南銀行總行大樓國際會議廳），會議將於早上9點開始。電子表決權行使期間為5月19日至6月15日。

華南金公布今年股東紀念品後，引發PTT網友熱議，有網友直呼「好可愛」、「上好美盤」、「華南金紀念品 不讓人失望」、「紀念品還得是華南金」、「華南真的不會令人失望，領了好幾年，都是可愛實用」、「屌打50元商品卡」、「前聯電股東集合！」、「 比中鋼好多了」等。

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