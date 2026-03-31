油價上漲去哪加最便宜？內行人狂衝Costco 低價策略一次看懂

加油業務對Costco來說是個重要一環。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）販賣的商品五花八門，連汽油都有販售，價格還比其他加油站的的售價還要便宜，因此在中東戰火蔓延造成油價飆漲的現在，包括Costco在內的低價加油業者出現短期機會，不過，Costco選擇押注更長期策略：透過汽油業務帶動會員成長。

美國媒體《The Street》報導，美國汽車協會（AAA）指出，隨著伊朗衝突進入第4週，原油價格維持高檔，全美平均油價可能在未來幾天升至每加侖4美元，創下自2022年8月以來新高。此外隨著春假旅遊旺季持續，汽油需求同步增加，也進一步推升加油站售價。在油價走高的背景下，Costco的低價加油策略對消費者吸引力更為明顯。

請繼續往下閱讀...

《好市多的快樂》（The Joy of Costco）一書共同作者史瓦茲（David Schwartz）過去接受《CNBC》訪問時表示，在Costco加油平均每加侖可比附近加油站便宜約20美分，這樣的價差在全美許多地區都能觀察到。

Costco長期把低價汽油當作吸引會員的重要工具。若以每加侖可省0.20美元計算，消費者只需加油約325加侖，就能節省約65美元，等同於Costco金卡會員年費。這也讓許多消費者認為，光是加油折扣就足以抵銷會員費，因此更願意付出年費成為Costco會員。

Costco財務長米勒奇普（Gary Millerchip）3月5日在財報電話會議中透露：「一般而言，我們觀察到約有一半到Costco加油站消費的會員，也會同時進入Costco賣場購物。當然，如同執行長瓦克里斯（Ron Vachris）所提，目前仍處於早期階段，尚難判斷中東局勢對長期影響的程度。」

對多數會員而言，Costco通常不是距離住家最近的加油站，因此他們必須在「省下的費用」與「前往加油的額外成本」之間權衡。米勒奇普補充指出：「當油價較高時，會員更傾向願意多開一段路，因為他們能從中獲得額外價值。」

為擴大加油業務，Costco近年開始嘗試設立「獨立型加油站」，目前已在加州設立一座據點，預計2026年6月底前開放，並計畫在夏威夷再新增一座，預計2027年開幕。獨立式加油站本身未必能直接帶動門市銷售，但有助於提升會員數量。

市場研究機構 GlobalData 董事總經理桑德斯（Neil Saunders）表示：「任何去過Costco的人都知道，加油站往往是最擁擠的區域之一，經常大排長龍甚至回堵至停車場，造成動線混亂。有相當比例的顧客其實只是為了加油而來。因此在特定地區設立獨立加油站，不僅能分散門市壓力，也能提升顧客便利性。」

桑德斯補充：「以Costco的品牌吸引力來看，不需擔心這樣的策略會削弱門市人流，因為門市本身就具有強大磁吸效應。」

擁有30年品牌行銷經驗的哈爾弗森（Brad Halverson）也持相同看法。他表示：「這是一項雙贏策略，一方面提醒既有會員其價值與入會理由，另一方面也有助於擴大高利潤的會員基礎。對潛在會員而言，若每次加油可比其他加油站省下6至7美元，約10次加油就能回本年費。」

擁有逾25年零售經驗的本尼迪克特（Scott Benedict）同樣支持此策略。他指出：「油價上漲反而可能放大這項優勢。當燃料價格提高時，消費者對價格更敏感，也更願意尋找低價選項‵，而這正是Costco一向受惠的趨勢。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法