市場動盪 阿克曼：現在是入手優質股的最佳時機

對沖基金大佬阿克曼（Bill Ackman）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕對沖基金大佬阿克曼（Bill Ackman）表示，當前的市場錯位為多年來優質公司創造了最具吸引力的入場點之一，他呼籲投資人忽略宏觀經濟的擔憂，抓住他認為被嚴重低估的機會。

阿克曼在社群平台X撰文寫道，世界上一些最優質的企業正以極低的價格交易，這是多年來買入優質企業的最佳時機之一，不要理會空頭。阿克曼指出，某些特定股票的配置存在高度不對稱性，並點名美國抵押貸款巨頭房利美（Fannie Mae）與房地美（Freddie Mac）便宜得離譜，有可能在相對較短的時間內帶來超額回報。

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阿克曼的看漲立場正值市場因能源價格上漲、通膨擔憂持續以及聯準會政策預期變換而動盪不安之際。近期的市場波動已導致多個產業走低，而經濟前景的不確定性仍壟罩著市場。阿克曼表示，這是歷史上最一面倒的戰爭之一，最終將對美國和世界有利，可能從中獲得巨大的和平紅利。

美國總統川普向投資人表示，結束伊朗戰爭指日可待，已經取得了巨大進展，但川普也表示，如果和平協議不能「很快」達成，荷姆茲海峽不能「立即」重新開放，美國將攻擊伊朗的關鍵能源基礎設施。

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