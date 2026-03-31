戰火前夕投資「先卡位」 ? 美國防部長經紀人擬投國防基金引關注

市場傳出，伊戰火爆發前夕，美國防部長的經理人打算投資數百萬美元在軍工ETF，其動作引爆市場敏感神經。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《金融時報》報導，美伊衝突持續升溫，美國國防部長皮特·赫格塞斯（ Pete Hegseth ）的經紀人，曾在美國對伊朗發動攻擊的前幾週，試圖向貝萊德的國防工業ETF投資數百萬美元，這筆交易最終因為平台限制而未達成。

值得注意的是，這項接觸發生在美國對德黑蘭發動軍事行動前不久。不過，該筆投資最終並未落實，原因在於該ETF雖於去年5月推出，但當時尚未對摩根士丹利客戶開放購買。市場認為，作為對伊戰爭的核心倡導者，赫格塞斯此舉引發了市場對華盛頓高層「內線交易」和利益衝突的強烈關注。

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《金融時報》稱，赫格塞斯的經紀人隸屬於摩根士丹利（Morgan Stanley），早在今年2月便曾聯繫貝萊德（BlackRock），洽談投資其旗下「Defense Industrials Active ETF」，規模達數百萬美元。

中媒指出，赫格塞斯是這次對伊戰爭的主要策劃者之一，他也是川普政府中最直言不諱主張對伊朗採取行動的倡導者之一，經常炫耀美國的軍事實力。川普曾指出，這位前福斯新聞（Fox News）電視名人是其國家安全圈中第一個推動戰爭的人。

報導也指出，目前尚不清楚該名經紀人在投資決策上擁有多大自主權，也未確認赫格塞斯本人是否知情。對此，發言人強調，赫格塞斯部長及其代表從未就此類投資接觸過。貝萊德也拒絕評論，摩根士丹利則未立即回應路透的置評請求。

這起投資嘗試曝光之際，正值市場對重大政策決策前的交易行為進行更廣泛審視。尤其是在川普政府的一些重大政策發布前，市場上曾出現精準押注的情況，引發部分專家質疑：是否存在資訊提前外洩的可能性。

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