煤炭「強勢回歸」 ! 外媒曝 : 點燃這波行情的大推手 是亞洲「這國」

日本希望，煤炭在電力結構中發揮更廣泛的作用，以緩解液化天然氣價格飆升和供應不確定性的影響。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕受到地緣政治衝突（如美伊衝突）、天然氣供應中斷及能源安全考量影響，全球正出現「煤炭回歸」的短期趨勢。外媒指出，煤炭產業強勢回歸，日本是這波上漲行情的關鍵推手。

據報導，受液化天然氣（LNG）價格飆升與供應不確定性加劇之際，東京正釋出訊號，準備在電力結構中提高煤炭比重，作為短期緩衝工具。目前澳洲紐卡斯爾煤價已從約每噸115美元上升至135美元，隨著日本以燃煤發電替代昂貴的LNG，預期後續仍具上漲空間。

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分析師指出，伊朗戰爭引發的危機，以及來自荷姆茲海峽實質封鎖，暴露出身為全球最大能源進口國之一的日本，其進口能源的高度依賴結構性弱點，現今正面臨壓力測試。

日本約90%的原油來自中東，政府已釋出約8000萬桶戰略石油儲備，相當於約26天的國內需求，短期內有助穩定燃料供應。加上日本幾乎完全依賴本土煉油滿足汽油需求（近100%）與柴油需求（約95%），使得短期油品供應尚可維持。然而，石油儲備只能解決部分問題，整體能源系統，尤其是電力與熱能，仍受到衝擊外溢影響。

天然氣方面，日本同樣高度依賴進口，約98%的需求仰賴LNG。儘管近年因經濟成長放緩、再生能源擴張與核電逐步回歸，需求略有下降，但2025年仍進口6630萬噸LNG，年減1.5%，仍為全球第二大買家，僅次於中國。

其中，約6%經由荷姆茲海峽（來自卡達與阿聯），多數則來自澳洲（2600萬噸）、馬來西亞（1000萬噸）、俄羅斯（580萬噸，受益於日本對薩哈林二號計畫的制裁豁免）、美國（450萬噸）。因此，中東供應中斷，對於日本在實體供給上仍可控制，對整體供應平衡影響有限。

澳洲仍是日本最大LNG供應國，但雙邊關係正因能源壓力出現變化。隨著澳洲面臨燃料短缺，雙方開始討論以LNG交換成品油（汽油與柴油）的機制。同時，日本也警告澳洲，不宜在此時對LNG出口課徵暴利稅。考量澳洲自身燃料緊缺，相關政策可能延後，以維持供應安全與雙邊合作。

在能源結構上，天然氣仍占日本發電約32%，煤炭28%，核能9%，燃油7%。然而，隨著核電回歸與再生能源成長，天然氣占比正逐步下降。天然氣需求中約55–65%來自發電，其餘約4分之1用於工業，特別是石化與煉油。

目前日本面臨的核心問題並非供應量，而是價格。JKM現貨價格已飆升至約20美元/MMBtu，遠高於戰前約10.5美元。同時，澳洲紐卡斯爾煤價也從2月底的115美元上升至135美元。即便如此，煤炭是更具成本優勢的發電選項，進一步強化其替代角色。

日本煤炭進口高度集中於澳洲。2025年總進口量為1.538億噸，其中澳洲占約3分之2（1.006億噸），印尼2500萬噸，加拿大1370萬噸。澳洲煤品質較高、熱值較佳，因此價格高於印尼煤。預期日本將進一步提高對澳洲採購，憑藉資金優勢在亞洲市場「出價壓過」其他買家，可能擠壓越南與馬來西亞等較小經濟體的採購空間，進一步推升區域煤價。

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