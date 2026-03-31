荷姆茲關閉美國「這商品」已漲20％！中國供應商警告：額外成本一定會轉嫁消費者

中國供應商警告，荷姆茲海峽關閉所導致額外成本，一定會轉嫁消費者。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美物價又要漲了！中國供應商表示，由於伊朗戰爭和荷姆茲海峽關閉，導致近期油價波動，他們正在提高商品價格，1位匹克球拍生產商表示，已將產品調漲20%，另生產圍巾的生產商，亦將聚酯產品的價格提高了5%，供應商警告，因航道關閉導致額外成本，一定會轉嫁消費者，若關鍵航道長期陷入僵局，恐進一步導致產品短缺。

CNBC報導，匹克球拍生產商魏德薇（Devi Wei）想對美國消費者說幾句話。

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「美國人將不得不支付更多費用，」這位中國商人上週在北京中國國際展覽中心舉辦的貿易展上告訴CNBC。

魏先生表示，由於伊朗戰爭和荷姆茲海峽關閉導致近期油價波動，不得不將球拍和匹克球的價格提高多達 20%。

魏的產品採用聚丙烯製成，這是一種源自石油的塑膠材料，產自中東，伊朗戰爭導致石油及其製品經由荷姆茲海峽的運輸中斷，引發了參加貿易展的中國製造商對全球供應鏈進一步中斷的擔憂。

魏說，我可能不得不把目標價定得更高，如果伊朗戰爭不能盡快結束，也許要漲1倍。

油價飆升正在波及所有依賴石油生產的各類產品的價格。

生產圍巾的李詹姆斯（James Li）表示，他將3分之1的庫存銷往美國，並將聚酯產品的價格提高了5%。

這條圍巾含有30%的滌綸，李在展位上告訴CNBC，我們肯定會把這部分額外成本轉嫁給顧客。

玩具製造商金明禮品公司的總經理王明明表示，他囤積了兩個月的PVC塑膠聚合物，但他不確定自己能否忍住不提高手辦的價格。

王先生說，在我們這個行業，這些材料幾乎是不可替代的，如果油價繼續上漲，我們真的無法應付。”

上海供應鏈顧問公司Tidalwave Solutions高級合夥人卡梅倫·約翰遜表示，如果荷姆茲海峽危機無法盡快解決，他預見到整個產業之間將出現石油相關產品的競爭。這條關鍵水道的長期僵局也可能導致產品短缺。

約翰遜表示，如果這種情況持續到5月份，所有人都會面臨大麻煩，各行各業之間將會進行優先排序。他預測汽車和醫療領域將獲得更高的優先順序。

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