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川普1句話！日股又瀉逾1300點 韓股暴跌逾4％

2026/03/31 08:37

日股又瀉逾1300點，韓股暴跌逾4%。（法新社資料照）日股又瀉逾1300點，韓股暴跌逾4%。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火升溫，美國總統川普升級了他的威脅，稱如果具有重要戰略意義的荷姆茲海峽繼續關閉，美國將摧毀伊朗的發電廠、油井和哈爾克島，受此衝擊，亞股週二持續屠殺，日股大跌1327點，而韓股更慘暴跌逾4%。

綜合媒體報導，川普表示，美國正與一個「更理性的政權」進行嚴肅談判，藉此結束戰爭，但同時重申先前的威脅，要求伊朗開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），否則將面臨美方對其油井與發電廠的攻擊。伊朗則形容美國的和平提案「不切實際」。

中東戰火未有平息跡象，投資人對於伊朗戰事升級的擔憂有所加深，使美國華爾街股市30日早盤漲幅收斂，除了道瓊工業指數收盤小漲外，其他3大指數終場收跌。

而亞股週二也跟著跳水，日經225開盤跌503點，或0.96%，指數開低走低，回測50558點，跌1327點或2.55%，不過，連日下挫，跌勢收斂，截至台北時間8點32分，報50747點，跌1138點，或2.19%。

南韓綜合指數開盤跌83.56點或1.58%，在賣單釋出，指數一路下挫，觸及5059.45點，跌217.86點或4.12%，截至台北時間8點32分，報5070.67點，跌206.64點或3.92%。

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