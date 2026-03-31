小包卻超能裝！UNIQLO神級包款爆紅、被譽高CP值神物

UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，提供各式各樣的平價商品，不只在服裝方面表現出色，就連包款也以設計簡約、男女老少皆適用而深受喜愛。而UNIQLO的弧形迷你肩背包（ラウンドミニショルダーバッグ）近期在市場上掀起熱潮，憑藉外型小巧卻具備高收納力與實用機能，迅速累積大量好評，更以1500日圓（約305元新台幣）的親民價格，成為粉絲關注焦點。

日媒報導，UNIQLO 的「弧形迷你肩背包」尺寸約為高17公分、寬28公分、底寬10公分，雖定位為迷你包款，但透過側邊打褶設計擴展空間，容量可達約4公升，實際使用表現遠超外觀。內部設有收納口袋，方便分類整理，提升日常使用便利性。

請繼續往下閱讀...

在機能設計上，產品配備可調式背帶，可自由切換為斜背或手提使用；背帶採用扣環設計，即使穿著外套也能輕鬆穿脫。側邊口袋則可收納多餘背帶或小物，細節設計兼顧實用與舒適。

材質方面，採用具自然皺感的尼龍布料，並加入防潑水加工，不僅適合日常通勤，也能應對戶外活動或突如其來的天候變化。另提供多達9種配色選擇，滿足不同穿搭需求。

從消費者回饋來看，該款包包在實用性與價格表現上獲得高度評價。不少使用者表示：「收納力超出預期」、「下雨也不怕，還能直接丟洗衣機清洗」、「背帶設計讓使用更方便」，甚至有人回購第二個。

值得注意的是，該產品的受眾橫跨不同年齡層。從學生族群到中高齡消費者皆有支持者，有家長替子女購買，也有長輩因孫子使用而跟進入手，顯示其設計具備高度普及性。

UNIQLO的「單肩包」。（圖擷取自UNIQLO官網）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法