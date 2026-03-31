81歲阿公「只是幫一下」竟瀕臨破產？退休族最容易踩的隱性財務陷阱

隨著高齡化社會加速，「為孫子砸教育費」正成為侵蝕退休資產的隱性風險。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著高齡化社會加速，「為孫子砸教育費」正成為侵蝕退休資產的隱性風險。一名日本80多歲退休夫妻，長期資助孫子就讀私校與理工大學，最終導致存款從約2500萬日圓（約510萬元新台幣）大幅縮水至不到1000萬日圓（約204萬元新台幣），在醫療與長照需求浮現之際，面臨嚴重財務壓力。專家警告，類似「孫破產」案例並非個案，恐成未來退休理財最大盲點之一。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，81歲老翁畠山周一（化名）與80歲的妻子昌子（化名）住在千葉縣的一棟透天厝中，兩人的獨子滿夫（52歲，化名）和其妻子，屬於日本的「就業冰河期世代」，是歷經艱辛才取得正職工作的，他們希望「不要讓孩子重蹈自己的覆轍，盡量讓他就讀好學校，未來更有就業優勢」，因此在孫子啓太（化名）小學高年級時，就開始準備中學入學考試。

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某天滿夫向父親開口：「可以幫忙負擔教育費嗎？」由於周一手頭還算寬裕，因此從補習班費用開始，到入學金、學費，每年的支援持續不斷。最終，啓太順利升學，歷經私立國高中後進入私立理工大學，後來更順利進入知名企業擔任技術職。聽到孫子就業的消息，周一夫婦一度沉浸在「終於幫上忙了」的成就感中。

然而，當資助終於結束時，當年2500萬日圓的存款，已悄然跌破1000萬日圓。

後來周一因騎腳踏車發生意外摔傷，這場事故讓他的退休焦慮瞬間倍增，由於骨折情況比預期嚴重。加上年近80歲，需接受手術與復健，出院前勢必得住院一段時間。躺在病床上的周一，對未來的焦慮逐漸擴大：如果未來行動不便，家中的樓梯該怎麼辦？只裝扶手就夠嗎，還是需要大規模改裝？甚至可能需要依賴長照服務。

某天當滿夫來探病、兩人獨處時，周一終於開口：「其實這些年幫你們出教育費，存款已經少了很多，想到未來就很不安。」結果滿夫一臉震驚地說：「我完全不知道……為什麼現在才說？如果早知道是這樣，一開始就不會拜託你了。」

滿夫心中或許同時湧現「對接受援助的愧疚」與「未來可能需要照顧父母的壓力」，一時之間甚至說不出感謝的話。聽到這番話的周一難掩失落：「我幫了這麼多，結果就這樣嗎……」他不只是期待被感謝，更困惑於自己付出的份量，似乎沒有被真正理解。

像周一這樣「為孫子教育費壓縮退休資金」的案例，其實並不少見。理財專家指出，祖父母支援孫子教育費本質上屬「輔助角色」，不應取代父母的主要責任。若未事前規劃，很容易在「一次幫一點」的過程中，逐步侵蝕原本應用於退休生活的資金。

專家並提出三大退休理財原則：首先，應明確界定責任分工，教育費應以父母為主，祖父母僅在能力範圍內支援；其次，在提供任何資助前，須優先試算自身終身生活所需資金，並將醫療與長照成本納入考量；最後，應在一開始即設定援助上限並與子女充分溝通，避免長期無限制支出。

所幸，周一順利康復並返回家中，暫時擺脫了長照與住宅改裝的壓力。但未來風險仍存在。隨著壽命延長與醫療支出上升，「為孫子花錢」若缺乏規劃，極可能演變為壓垮退休生活的最後一根稻草。

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